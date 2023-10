Hallan muerto a sospechoso de masacre de Maine

Lewiston.- Las autoridades informaron que un hombre sospechoso de matar a tiros a 18 personas e herir a 13 en Maine fue encontrado muerto, luego de dos días de intensa búsqueda.

Se cree que Robert Card, quien era buscado en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en la bolera Just-In-Time Recreation, en Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario policial a The Associated Press.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato. A las 10 de la noche la Policía programó una conferencia de prensa.

Card, de 40 años, de Bowdoin, Maine, era un reservista del Ejército estadounidense que se sometió a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzó a actuar de manera errática durante el entrenamiento, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press.

Card había sido buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche y se emitieron órdenes de asesinato en su contra.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas el verano pasado después de “escuchar voces y amenazas de disparar” una base militar.

Un funcionario estadounidense dijo que Card estaba entrenando con el 3er Batallón de la Reserva del Ejército, 304 Regimiento de Infantería en West Point, Nueva York, cuando los comandantes se preocuparon por él.

La Policía estatal llevó a Card al Keller Army Community Hospital en West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Búsqueda incansable

Las autoridades registraron los bosques y cientos de acres de propiedad familiar, enviaron equipos de buceo con sonar al fondo de un río y examinaron una posible nota de suicidio ayer viernes en el segundo día de su búsqueda intensiva del reservista del ejército.

Todos los fallecidos han sido identificados, afirmó el viernes un portavoz de la oficina forense del Estado. Dijo que las víctimas tenían entre 14 y 76 años, pero no reveló sus nombres.

El viernes se vio a los policías y otros agentes del orden en varias zonas de la región. Los buzos buscaron en el agua cerca de un embarcadero en Lisboa y de un negocio agrícola en la misma ciudad. En determinados momentos del día, se vieron vehículos policiales circulando a toda velocidad por varias ciudades, con las luces encendidas y las sirenas sonando.

Se encontró un arma en el auto de Card, localizado en una rampa para botes, y los agentes federales la estaban probando para determinar si fue utilizada en el tiroteo, dijeron dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a The Associated Press. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación y hablaron con la AP bajo condición de anonimato. Las autoridades han dicho públicamente que el tirador utilizó al menos un rifle. No han revelado ningún otro detalle, incluido cómo el sospechoso obtuvo el arma de fuego.

Las autoridades también recuperaron el teléfono celular de Card en la casa, lo que complicó la búsqueda porque habitualmente los teléfonos sirven para rastrear a los sospechosos, dijeron los funcionarios.

El tiroteo marca el asesinato en masa número 36 en Estados Unidos este año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern.

Los tiroteos del miércoles dejaron 18 muertos y 13 heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados en estado crítico, dijeron las autoridades.

Dieciséis de los muertos eran hombres y dos mujeres, escribió Lindsey Chasteen de la Oficina del Médico Forense Jefe en un correo electrónico.

La Policía dijo el jueves que Card sería acusado de 18 cargos de asesinato una vez que todas las víctimas fueran identificadas.