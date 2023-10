Hallan muerto a presunto autor de masacre en Maine

Lewiston.- Las autoridades han hallado muerto a un hombre sospechoso de matar a tiros a 18 personas y herir a otras 13 en Maine.

Se cree que Robert Card, al que se buscaba en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en el local de bolos Just-In-Time Recreation, de Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, según ha informado a The Associated Press un funcionario de la policía.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato. La policía ha programado una rueda de prensa para las 10 de la noche.

Card, de 40 años, residente de Bowdoin, Maine, era un reservista del Ejército de Estados Unidos que fue sometido a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzara a actuar de forma errática durante un entrenamiento, según dijo un funcionario federal a la AP.

Card estaba siendo buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche, y se emitieron órdenes de arresto por asesinato contra él.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas a mediados de año tras “escuchar voces y amenazas de disparar” contra una base militar.

Un funcionario dijo que Card estaba entrenando con el 3er Batallón, 304to Regimiento de Infantería de la Reserva del Ejército en West Point, Nueva York, cuando los mandos empezaron a preocuparse por él.

La policía estatal trasladó a Card al Keller Army Community Hospital de West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con la AP bajo condición de anonimato.