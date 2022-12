Hallan más documentos clasificados en sitio de almacenamiento de Trump

Washington.- El expresidente Donald J. Trump contrató a personas para registrar cuatro propiedades después de que un juez federal les ordenara buscar más a fondo cualquier material clasificado que aún tuviera en su poder, y encontraron al menos dos documentos con marcas clasificadas dentro de una caja sellada en uno de los lugares, según una persona familiarizada con el asunto.

El equipo de búsqueda descubrió los documentos en un sitio de almacenamiento administrado por el gobierno federal en West Palm Beach, Florida, dijo la persona, lo que llevó a sus abogados a notificar al Departamento de Justicia sobre ellos.

PUBLICIDAD

The New York Times informó en octubre que funcionarios del Departamento de Justicia habían dicho a los abogados del expresidente que creían que podría tener más materiales clasificados que no fueron devueltos en respuesta a una citación emitida en mayo. El FBI investigó Mar-a-Lago, el club privado y la residencia de Trump en Florida, en agosto en busca de documentos clasificados adicionales y otros registros presidenciales.

Personas cercanas a Trump habían dicho este miércoles que no se había encontrado material clasificado durante las búsquedas, afirmación que luego se demostró incorrecta. The Washington Post informó por primera vez sobre la ubicación de los dos documentos adicionales, así como los registros de las propiedades.