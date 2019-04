Hallan cuatro muertos en negocio en EU

Estados Unidos— La Policía halló cuatro muertos en un negocio en la ciudad de Mandan, suburbio de Bismarck, en Dakota del Norte, informaron autoridades.

La Policía de Mandan dice que aún no han identificado a los fallecidos, pero las víctimas fueron tres hombres y una mujer. Las autoridades no dijeron cómo fueron asesinados pero están buscando un sospechoso.

Los agentes acudieron al local la mañana del lunes tras recibir un pedido de auxilio y hallaron a varias personas fallecidas adentro, dijo el Departamento de Policía de Mandan en un escueto comunicado de tres frases.

La ciudad, de unos 22 mil habitantes, está justo al otro lado del río Missouri, al oeste de Bismarck.

La Policía no especificó cuántos difuntos había y no respondió a mensajes pidiéndole detalles.

El jefe policial del condado Morton Kyle Kirchmeier confirmó que el lugar es RJR Maintenance and Management, una empresa de administración de propiedades en torno a la cual habían varias patrullas policiales. El diario The Bismarck Tribune reportó que el local emitió un comunicado avisando que cerraría por el día.

Nadie contestaba el teléfono en la empresa, que está algo aislada a pesar de estar en un distrito comercial cerca de una carretera. Frente al lugar hay un terreno baldío, detrás hay un campo de golf y al lado una cancha de fútbol.

La Oficina de Investigaciones Penales del estado confirmó que está ayudando en la investigación.

El portal de internet identifica a RJR como un negocio familiar de administración de propiedades que ha estado a cargo de propiedades comerciales y residenciales en Bismarck y en Mandan durante más de 20 años. Sus servicios incluyen la recolección de rentas para propietarios, el pago de hipotecas, alquileres secundarios, mantenimiento de edificios y jardines, y remoción de nieve. También renta almacenes.

Su página web incluye la pestaña "Conoce a nuestro equipo", donde aparecen fotografiados 22 empleados.