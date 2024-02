Haley se dirige a Texas, elecciones 2024

The New York Times | La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, tras tres días de campaña en su estado natal, se dirige a Texas The New York Times | La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, tras tres días de campaña en su estado natal, se dirige a Texas

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, tras tres días de campaña en su estado natal, se dirige a Texas, otro estado rojo que celebrará sus primarias presidenciales el 5 de marzo. Las primarias de Texas coinciden con el Supermartes, llamado así por el gran número de estados que celebrarán sus elecciones simultáneamente. Más de un tercio de los delegados republicanos estarán en juego entonces, y el alejamiento de Haley de Carolina del Sur refleja la importancia de esos estados. La semana pasada, hizo campaña en California, otro estado rico en delegados para el Supermartes. Haley y sus sustitutos han mantenido un aluvión constante de ataques contra Donald J. Trump, criticándole por sus comentarios en los que insinuaba que su marido, Guardia Nacional, se había desplegado en el extranjero para escapar de ella, así como por sugerir que alentaría la agresión rusa contra los aliados de Estados Unidos en Europa que no gastan lo suficiente en defensa militar. Frente al U.S.S. Yorktown, un portaaviones amarrado en el puerto de Charleston, Don Bolduc, un general de brigada retirado del Ejército que ha apoyado a Haley, calificó el miércoles de "absolutamente vergonzosos" los comentarios de Trump sobre su marido. El Sr. Trump, en un mitin más tarde esa noche en North Charleston, señaló que la Sra. Haley le había defendido de las acusaciones de falta de respeto al personal militar en 2020. La Sra. Haley se marcha de Carolina del Sur - poco más de una semana antes de las primarias - después de que una nueva encuesta mostrara que estaba perdiendo gravemente en el estado frente al Sr. Trump. La encuesta realizada por la Universidad de Winthrop la mostró con menos del 30 por ciento de apoyo entre los probables votantes republicanos en el Estado Palmetto, con el Sr. Trump manteniendo el 65 por ciento de apoyo entre el mismo grupo. La noticia refleja la peligrosa posición de Haley en la carrera. Ya es bastante malo que Trump esté a punto de lograr una victoria decisiva en su estado natal, pero es poco probable que su situación mejore en las próximas grandes contiendas. Los últimos sondeos en Texas la sitúan por debajo del 20%. Una encuesta nacional realizada esta semana por The Economist y YouGov mostraba a Haley con menos del 10% de apoyo a nivel nacional. PUBLICIDAD