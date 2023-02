Habitantes de Ohio escépticos de la calidad del aire y agua tras accidente de tren

Palestine.- Cuando un equipo llegó por la mañana del Día de San Valentín para probar la calidad del aire en la tienda de Maggie Guglielmo, a pocas cuadras de donde un tren de carga que transportaba productos químicos peligrosos se descarriló este mes, el olor era innegable.

"El equipo de monitoreo del aire se fue en 10 minutos debido al olor desagradable y abrumador", escribió el equipo de expertos en el medio ambiente gubernamentales y privados en su informe, describiendo un "olor a súper pegamento, piscina, y afrutado". Pero no hubo detección de cantidades significativas de cloruro de vinilo, un gas incoloro transportado por el tren u otros productos químicos tóxicos.

Guglielmo, de 67 años, no estaba satisfecha. En cambio, pagó 900 dólares por un contratista independiente para analizar el aire en la tienda, Wristbands America, y planeaba pagar para probar su inventario de bandas de silicona. El olor de plástico aún permanece dentro y se aferra al arroyo, al azufre, a unos metros de su puerta.

"No voy a aprovechar esta oportunidad" de no hacer nada, dijo Guglielmo, aunque reconoció que el análisis adicional podría ser un lujo para los demás. "No todos tienen dinero para hacer este tipo de pruebas".

Reflejando la desconfianza fundamental que los residentes tienen en la compañía ferroviaria Norfolk Southern y el gobierno, Guglielmo es una de varias personas que viven en la región que buscan pruebas independientes o buscan formas de llevar a cabo las suyas.

Funcionarios estatales y federales han dicho repetidamente que aún no han detectado niveles peligrosos de productos químicos en el aire o agua, citando datos preliminares de cientos de casas en la ciudad de aproximadamente 4 mil 700 personas. Los equipos de expertos de las principales agencias ambientales y de salud han estado avanzando en toda la región para probar si los productos químicos transportados por el tren del sur de Norfolk, o que se han quemado días después del descarrilamiento, han contaminado el aire o el agua.

Pero Guglielmo y otros, particularmente en las afueras del este de Palestine, cerca de donde chocó el tren, continúan informando un hedor persistente de productos químicos en algunas partes y han experimentado dolores de cabeza.