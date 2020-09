Guía sobre pruebas de Covid que fue muy criticada en la web del C.D.C. no fue escrita por sus científicos

Tomada de internet

The New York Times

Una recomendación muy criticada del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el mes pasado, sobre quién debería hacerse la prueba del coronavirus, no fue escrita por los científicos del C.D.C. y fue publicada en el sitio web de la agencia a pesar de sus serias objeciones, según varias personas familiarizadas con el asunto, así como documentos internos obtenidos por The New York Times.

La guía decía que no era necesario hacer pruebas a personas sin síntomas de Covid-19 incluso si habían estado expuestas al virus. Llegó en un momento en que los expertos en salud pública estaban presionando por más pruebas en lugar de menos, y los funcionarios de la administración le dijeron a The New York Times que el documento era un producto del C.D.C. y que había sido revisado con aportes del director de la agencia, el doctor Robert R. Redfield.

Pero funcionarios le dijeron a The New York Times esta semana que el Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo la reescritura por sí mismo y luego lo “soltaron” en el sitio web público del C.D.C., burlando el estricto proceso de revisión científica de la agencia.

“Ése fue un documento que vino de arriba hacia abajo, del H.H.S. y el grupo de trabajo”, dijo un funcionario federal con conocimiento del asunto, refiriéndose al grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus. “Esa política no refleja lo que mucha gente en el C.D.C. siente que debería ser la política ".

El almirante Brett Giroir, coordinador de pruebas de la administración y secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la organización matriz del C.D.C., dijo en una entrevista ayer, jueves, que el borrador original provenía del C.D.C., pero que "coordinó la edición y aportaciones de los científicos y médicos del grupo de trabajo".

Durante un mes, dijo, el borrador pasó por unas 20 versiones, con comentarios del doctor Redfield; los principales miembros del grupo de trabajo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx; y el doctor Scott Atlas, asesor del presidente Trump sobre el coronavirus. Los miembros también presentaron el documento al vicepresidente Mike Pence, quien encabeza el grupo de trabajo, dijo el almirante Giroir.

Las objeciones de los científicos del personal al documento prepublicado no fueron escuchadas. Un funcionario del C.D.C. dijo a los científicos: "No tenemos la capacidad de realizar ediciones sustanciales", según un correo electrónico obtenido por The New York Times.

De manera similar, un documento que defiende "la importancia de reabrir las escuelas" también se soltó en el sitio web del C.D.C. por Departamento de Salud y Servicios Humanos en julio, y está marcadamente fuera de sintonía con el tono neutral y científico habitual del C.D.C., dijeron los funcionarios.