Graham no descarta posibilidad de destitución de Trump

Washington— En otra señal de la situación peligrosa que enfrenta el presidente Donald Trump, su aliado republicano, el senador republicano Lindsey Graham, dijo en una entrevista transmitida el domingo por la noche que no podía descartar la posibilidad de un juicio político si surgen nuevas pruebas.

En una entrevista en “Axios on HBO”, Jonathan Swan le preguntó al senador de Carolina del Sur: “¿Tendrá una mente abierta si surge más evidencia que pudiera respaldar la destitución?”.

“Claro, quiero decir muéstrenme algo que sea un delito”, respondió Graham.

“Si pudieran mostrarme eso, sabes, Trump realmente estaba participando en algo ilícito fuera de la llamada telefónica, eso sería muy inquietante”.

Swan estaba haciendo referencia a la solicitud que hizo Trump en una llamada telefónica de la Casa Blanca al presidente de Ucrania para que lo ayudara a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

No hay evidencia de que alguno de los Biden haya incurrido en irregularidades.Graham repitió su punto de vista, expresado muchas veces en las últimas semanas, de que la llamada telefónica de Trump en julio con Ucrania no equivalía a un delito impecable, y dijo según Axios que, “He leído la transcripción de la llamada telefónica en Ucrania. Eso para mí no demuestra que Trump haya presionado al gobierno”.

Cuando se le preguntó sobre la sugerencia posterior de Trump de que China debería investigar a los Biden, que se hizo públicamente a la vista de la prensa, el senador de Carolina del Sur dijo que pensaba que tal acción fue muy “estúpida’, pero que Trump simplemente estaba expresando su frustración.