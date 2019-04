Goza lotería de EU de buenas finanzas

Washington— Mientras en México la Lotería Nacional ha tenido pérdidas por 10 años y una deficiente administración de parte de los directores generales que la han dirigido, en Estados Unidos es un negocio lucrativo.

En el país vecino del norte, la venta de este sorteo ha permitido construir infraestructura social, mientras que la Lotería Nacional (Lotenal) en México se han convertido en una carga fiscal. En Estados Unidos genera más de 21 mil millones de dólares en ganancias, por lo que los juegos estatales de lotería se utilizan para financiar prioridades públicas como la construcción de escuelas o el cuidado medioambiental.

Allá no existe una única Lotería, sino que están permitidos los sorteos en 44 estados, además del Distrito de Columbia

Estos sorteos son administrados por juntas estatales que operan bajo lineamientos estrictos sobre el destino de las ganancias.

Las ganancias de la lotería estatal en Colorado, por ejemplo, están dedicados al 100 por ciento desde 1992 para los programas de conservación natural y parques naturales.

En el estado de Virginia, donde las ganancias de la lotería estatal sumaron durante el año fiscal 2017 más de 558 millones de dólares, los ingresos fueron destinados por completo al financiamiento de obras del Departamento de Educación.

Paralelamente a los estatales, existen juegos de lotería que ocurren de forma coordinada en diversas jurisdicciones estadounidenses.

Tal es el caso de Powerball, un sorteo masivo que ocurre en los 44 estados que lo permiten, además de la capital, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

De acuerdo con el portal especializado en lotería estadounidense LaFleur's, 44 por ciento de los ingresos brutos del Powerball van a parar a las arcas públicas de los estados.

En el caso mexicano, en la última década la Lotería no ha logrado aportar recursos al Gobierno, debido a que no ha generado utilidades que le permitan cumplir con este objeto.

Según explicó la institución a la Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría al ejercicio 2014, las pérdidas se han dado por afectaciones en las ventas, por lo que entonces se definió una estrategia de recuperación de ventas para un mediano plazo.

Entre las medidas se abrió el canal de comercialización electrónico lo que dio origen al Billete Electrónico de los Sorteos Clásicos, pero la situación no mejoró.

De acuerdo con Lotenal en sus estados financieros publicados en la cuenta pública de 2014, el establecimiento del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) aplicable a juegos de apuestas y sorteos es un factor que ha deteriorado su situación financiera.