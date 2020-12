Golf ayudó a Trump a cambiar la opinión del proyecto de ley de estímulo

Associated Press / Donald Trump al fondo con gorra roja en el campo de golf

The New York Times

Washington— La frenética campaña para persuadir al presidente Trump de que firmara un proyecto de ley de alivio de gastos masivos y coronavirus llegó a un punto crítico el día de Navidad, en los greens y calles de West Palm Beach, Florida, publicó The Washington Post.

Tres días antes, Trump sacudió a Washington con un anuncio sorpresa en el que sugería que podría vetar el proyecto de ley, una medida meticulosamente negociada destinada a brindar beneficios de desempleo, controles de estímulo y otras ayudas que se necesitan desesperadamente a millones de estadounidenses.

Le tocó al senador Lindsey O. Graham (republicano por Carolina del Sur) convencer al presidente. Así que Graham corrió al club de golf de Trump en Florida y resolvió el problema: ¿Qué posible solución podría calmar a Trump sin obligar al Congreso a reabrir las negociaciones?

"Dábamos un tiro, recibíamos una llamada telefónica. Haz un tiro, responde una llamada telefónica. Tira, habla de lo que es un buen negocio", dijo Graham en una entrevista el lunes. “Fue un día de Navidad muy intenso”.

Dos días después, Trump firmó la medida y emitió una larga declaración en la que expresaba sus quejas y expectativas. El lunes, la Cámara respondió votando 275 contra 134 para avanzar una de las demandas clave de Trump: aumentar los cheques de estímulo de 600 a 2 mil dólares por adulto.

Sin embargo, en realidad, Graham y otros aliados de Trump, incluido el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, habían negociado una rendición casi completa. La declaración de Trump prometió una "solicitud formal de rescisión" para recortar el gasto en ayuda exterior y prometió que el Senado "iniciaría el proceso de votación" para frenar las protecciones de responsabilidad de las empresas de tecnología. Pero nada de eso está garantizado, ni siquiera es probable, para cambiar los términos del acuerdo que el Congreso aprobó hace una semana.

Incluso el esfuerzo por aumentar el tamaño de los controles de estímulo parecía un espejismo. Aunque 44 republicanos se unieron prácticamente a todos los demócratas de la Cámara para apoyar la medida el lunes por la noche, el proyecto de ley enfrenta un destino incierto en el Senado, donde muchos republicanos se oponen al elevado costo. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, aún tiene que esbozar un curso de acción con escasos días para que el Congreso actual suspenda la sesión y los votantes de Georgia determinen el control de la cámara en un par de elecciones del 5 de enero.

Aun así, al firmar el paquete de ayuda para el coronavirus, Trump evitó hundir a su administración en un caos mayor en sus últimos días, por no hablar del desorden que el fracaso del proyecto de ley habría significado para millones de estadounidenses comunes. Si Trump no hubiera firmado el proyecto de ley, los beneficios por desempleo y los controles de estímulo se habrían retrasado, junto con fondos adicionales para la distribución de vacunas. También podría haber provocado un cierre prolongado del gobierno que podría no haberse resuelto hasta que Trump dejara el cargo el 20 de enero.