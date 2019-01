Gobierno de EU parece insensible con empleados públicos

Nueva York.- Un asistente de la Casa Blanca dijo que la paralización parcial del gobierno era como una vacación paga para algunos de los empleados públicos que no están cobrando sus sueldos. La nuera de Donald Trump dijo que el "pequeño fastidio" de los empleados públicos bien vale la pena por el bien del país. El secretario de comercio Wilbur Ross se preguntó por qué estos empleados iban a comedores comunitarios en lugar de sacar préstamos.

El propio presidente dice que los empleados tienen que "adaptarse" a la situación generada por su decisión de forzar una paralización parcial del gobierno porque los demócratas se niegan a darle el dinero para construir un muro en la frontera con México.

Mientras los cientos de miles de empleados públicos afectados tratan de salir adelante sin sus sueldos, Trump y su equipo, que incluye el gabinete más rico de la historia, se las ven en figurillas para expresar solidaridad con aquellos que pasan penurias.

Ross causó revuelo cuando CNBC le preguntó acerca de los 800 mil empleados públicos que no están cobrando, muchos de los cuales van a refugios para indigentes a comer.

"Sé que lo están haciendo y no entiendo por qué", respondió. "Las obligaciones que contraerían si sacasen préstamos de un banco o una cooperativa de crédito, de hecho, están garantizadas por el gobierno federal. No hay razones para que no puedan sacar un préstamo".

En una entrevista posterior con Bloomberg, Ross dijo que estaba al tanto de que los empleados pasaban penurias y que solo había tratado de hacerles saber que tenían a su alcance préstamos de cooperativas de crédito para quienes ``padecen una crisis de liquidez", un lenguaje que no es precisamente el que manejan las personas que luchan por llegar a fin de mes.

Todo esto reforzó la sensación de que el gobierno de Trump está desconectado de la realidad de los empleados que sufren en carne propia las consecuencias de la paralización del gobierno.

"¿Están diciendo que si no tienen pan, coman torta?", preguntó la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Palosi. "¿O que le pidan prestado a sus padres?". Pelosi aludió a una famosa frase de María Antonieta y al hecho de que Trump empezó su carrera con dinero de su familia.

El líder del bloque demócrata en el Senado Chuck Schumer dijo que los comentarios de Ross "revelan la cruel indiferencia del gobierno hacia los empleados públicos, que trata como peones". Aludiendo a los comentarios de Ross, afirmó que estos empleados ``no pueden llamar los corredores de la bolsa y decirles que vendan algunas acciones".

Ross dijo sentirse ``decepcionado" con los controladores del tráfico aéreo que se ausentan de sus trabajos diciendo que están enfermos. Sostuvo que tarde o temprano van a cobrar sus sueldos y que no hay razón para pensar que un préstamo no es una opción razonable.

"Sí, tal vez tengan que pagar algunos intereses, pero la noción de que o cobran su cheque o nada no es válida realmente", insistió Ross, cuyo patrimonio asciende a 700 millones de dólares, según su declaración de ingresos.

Trump dijo que no había escuchado los comentarios de Ross y que su intención seguramente fue decir que las tiendas de comestibles, bancos y otras entidades ``están trabajando" con los empleados públicos para aliviar sus penurias. Acotó que Ross está ``haciendo un gran trabajo".

Otros funcionarios del gobierno sí han logrado manifestar cierta empatía.

"A nadie le complace las penurias generadas por la paralización del gobierno", declaró Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional. "Tengo gente joven en mi equipo. Tú sabes, cuando tienes 28 años, no ahorras demasiado. Eso lo entiendo. Mucha gente va a tener que buscar la forma de salir adelante".

Trump, por su parte, ha insistido en numerosas ocasiones, sin ofrecer pruebas, en que los empleados públicos apoyan la necesidad de un muro incluso si ello implica que no cobrarán sus sueldos. El mandatario no mencionó a los empleados que dejaron de cobrar sus sueldos en el mensaje a la nación que ofreció este mes y dijo que tienen ``que hacer ajustes" para salir adelante.

Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos, dijo al comenzar la paralización que algunos empleados afectados, "en cierto sentido, salen beneficiados" porque estaban de vacaciones y ahora su ausencia no contará como vacación. Hassett afirmó posteriormente que sus comentarios fueron sacados de contexto.

Lara Trump, nuera del presidente que colaboró en su campaña presidencial, dijo esta semana que no cobrar sus sueldos es un "pequeño fastidio" para los empleados públicos, "pero es por el futuro de nuestro país".

El jueves expresó su solidaridad con los empleados y sostuvo también que la prensa había tergiversado sus comentarios.