Gobierno de EU no ha iniciado transición formal

Associated Press / Cientos de personas festejan el triunfo de Biden

Associated Press

Nueva York— El gobierno de Donald Trump aún no ha comenzado formalmente el proceso de transición a la futura administración de Joe Biden.

Un portavoz de la Administración de Servicios Generales dijo hoy que la administradora, Emily Murphy, no ha comprobado formalmente que Biden sea el ganador de la contienda. The Associated Press declaró a Biden como el ganador de las elecciones presidenciales hoy por la mañana.

La determinación formal libera millones de dólares y abre las puertas de las agencias federales al personal de transición de Biden para comenzar a implementar los planes de transición.

El portavoz dijo que "la GSA y su administradora continuarán cumpliendo con todos los requisitos de la ley”.

Por su parte, Trump no ha reconocido su derrota y prometió emprender impugnaciones jurídicas para tratar de anular el resultado de la elección.