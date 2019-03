Gobernador de Washington va por Presidencia de EU en 2020

Seattle— El gobernador de Washington, Jay Inslee, buscará la nominación presidencial demócrata para 2020, con una campaña centrada en el combate al cambio climático, un récord liberal y una agresiva crítica al presidente Donald Trump.

El gobernador de 68 años lanzó su candidatura este viernes en Seattle, luego de las recientes visitas al primer estado primario de New Hampshire y al estado temprano de la bancada de Nevada.

"Fuimos a la Luna y creamos tecnologías que han cambiado el mundo. La próxima misión de nuestro país debe ser superar el desafío más urgente de nuestro tiempo: vencer el cambio climático", dice Inslee en un anuncio de video delante de un público.

Inslee es el primer Gobernador en unirse a una primaria demócrata que ha sido dominada por senadores como Bernie Sanders; Elizabeth Warren, Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris y Amy Klobuchar.

El Gobernador de Montana, Steve Bullock y el ex Gobernador de Colorado, John Hickenlooper, también examinan contender por la nominación del partido demócrata. Se espera que el ex Vicepresidente Joe Biden y el ex representante de Texas Beto O'Rourke también hagan anuncios anticipados para el 2020 en las próximas semanas.

Inslee reconoce su condición de perdedor, pero dice que su énfasis en combatir el cambio climático lo diferenciará. El político promete una inversión sustancial en fuentes de energía limpia que reducen la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles.

"Este problema está conectado a prácticamente cualquier otro sistema de valores y cosas que queremos hacer en nuestras comunidades", dijo, mencionando la justicia ambiental, la infraestructura, la energía limpia, la atención médica y la seguridad nacional.

Inslee sostiene que ningún candidato presidencial se ha abocado a una campaña tan fuertemente relacionada con el clima y la política ambiental. Inslee no ha respaldado específicamente el Green New Deal presentado por la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el senador de Massachusetts Ed Markey, aunque el mes pasado se dijo encantado de que la resolución haya sido presentada como una forma de presionar para la acción.

Él ha argumentado por separado un enfoque tema por tema que se suma al cambio radical. En general, evita promesas de reducciones específicas de las emisiones de carbono en un periodo de tiempo absoluto. El Green New Deal tiene como objetivo 2030 para que los Estados Unidos se conviertan en carbono neutral.

A pesar de su énfasis en la política climática, Inslee dice que no es un candidato de un solo tema. El ex congresista presenta su amplitud de experiencias personales y políticas como ideales para salvar las divisiones políticas y culturales entre la base demócrata y el electorado en general.

Inslee ha gobernado a Washington como un liberal descarado, que promueve la energía limpia, los derechos de los homosexuales, los derechos al aborto, la preservación del medio ambiente, las restricciones de armas más estrictas y un mayor gasto en educación y capacitación laboral.