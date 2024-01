Ganan Trump y Biden las primarias de Nuevo Hampshire

Washington.- Donald Trump y el presidente Joe Biden ganaron las primarias de New Hampshire.

El expresidente aseguró su segunda victoria consecutiva en su búsqueda de la nominación del Partido Republicano del 2024 después de derrotar al resto de los candidatos con una dominante victoria en Iowa.

Su rival republicana Nikki Haley, estuvo a punto de capitalizar su fortaleza con los votantes independientes y anti-Trump que están ansiosos por tener un candidato nuevo que encabece el partido.

Biden prevaleció aun cuando no estuvo en la boleta.

Sus simpatizantes realizaron una campaña escribiendo en la papeleta que votaban por él para evitar la derrota, aun cuando la competencia no otorga ningún delegado porque viola las reglas del partido nacional.

Ocho de cada 10 participantes de las primarias republicanas dijeron que esperan que Trump gane la nominación presidencial, dos de cada 10 dijeron que Haley la va a obtener.

Más de la mitad de los simpatizantes de Haley creen que Trump saldrá victorioso en la nominación.

Un sondeo realizado por AP VoteCast mostró que Trump ganó en poblaciones grandes y pequeñas y comunidades rurales, en donde las dos terceras partes de los participantes dijeron que vivían.

The Associated Press declaró que Biden es el ganador de las primarias demócratas en New Hampshire en base a un análisis de la votación inicial en donde los votos con su nombre fueron tabulados por candidato.

El sondeo encontró que una abrumadora mayoría apoya al presidente en funciones. Eso demuestra que Biden tiene una ventaja insuperable sobre el resto de los candidatos demócratas.