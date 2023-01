Gana McCarthy luego de 15 rondas… y un acuerdo

Washington.— Después de dos días completos y seis rondas de votaciones, con 21 reticencias republicanas bloqueando el sueño de larga data de Kevin McCarthy de convertirse en presidente de la Cámara, el hombre de 57 años de Bakersfield, California, reunió a un pequeño grupo de legisladores para escuchar su lanzamiento final.

Acurrucado en la oficina de Majority Whip Tom Emmer’s (R-Minn.), McCarthy les dijo a los tres moderados y a los cuatro reticentes que su oferta era convertirse en el orador número 55 al debilitar significativamente la posición y empoderar a los intransigentes de su partido.

La reunión, según personas presentes e informadas, se convirtió en un punto de inflexión para romper el impasse tanto por los términos del acuerdo como por la forma en que restableció la confianza entre las dos facciones.

El pequeño grupo fue seleccionado para aquellos que habían mostrado buena fe en semanas de negociaciones y se convirtió en lo que se describió como una sesión de “terapia”.

Los reticentes explicaron que McCarthy los había ofendido al rechazar su lista de deseos de asignaciones de comités después de haber sido él quien la había pedido, y por pronunciar un discurso feroz en la conferencia republicana diciendo que se había “ganado” el trabajo. Los moderados, a su vez, obtuvieron garantías de que las concesiones a los de línea dura no eran irrazonables y no se abusaría de ellas.

“En el momento en que supe que iba a ser suyo fue cuando conseguimos que Kevin pudiera trabajar personalmente con un puñado de miembros”, dijo el sábado el representante Patrick T. McHenry (R-N.C.), un aliado cercano de McCarthy. “El quid de todo el movimiento giraba en torno a las garantías de creación de confianza. Eso fue masivo. Masivo. Lo que conduce a la funcionalidad, lo que conduce a una política conservadora”.

La reunión del miércoles por la noche se convirtió en la base para un acuerdo elaborado durante dos días y seis rondas de votación más. Meses de posturas y ruidos de sables dieron paso a conversaciones serias sobre cómo cambiar la forma en que operaría la nueva Cámara, con enfoque en la aprobación de proyectos de ley de gastos.

Lo que surgió fue un acuerdo que aseguraría a McCarthy su premio sólo al disminuirlo, y poniendo a la Cámara en un curso de colisión para más crisis como la que apenas se resolvió, la próxima vez sobre la financiación del Gobierno o el aumento del límite de la deuda.

“Simplemente me recuerda lo que mi padre siempre me decía: no se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas”, dijo McCarthy a los periodistas en el Capitolio el viernes. “Reunirnos y encontrar la capacidad de, ‘¿Cómo vamos a trabajar todos juntos?’ –Es nuevo para nosotros, estar en la mayoría, pero estar en una mayoría ajustada”.

Este relato de cómo los republicanos de la Cámara entraron y salieron del estancamiento de días sobre la presidencia de la Cámara se basa en entrevistas con docenas de legisladores, asesores y confidentes externos, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato.

Mayoría gobernante o cártel

En su oficina, McCarthy guardó una botella de vino de celebración de la última vez que los republicanos ganaron la mayoría, junto con montones de encuestas en varios distritos para mostrar cómo obtendría los votos, y habló sobre sus planes.

Hace dos meses, en la noche de las elecciones, McCarthy y los principales lugartenientes organizaron una fiesta de victoria en el salón de baile de un hotel en Washington, con un telón de fondo que decía “Recupere la Casa”. McCarthy se reunió detrás del escenario con asesores, incluido el cabildero Jeff Miller, el estratega Mike Shields y el asesor político Brian Jack, así como la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, que recibieron actualizaciones continuas sobre los primeros retornos.

McCarthy y aliados cercanos habían recaudado y enviado millones para ganar la Cámara, pero también para dar forma a la clase entrante de republicanos.

Su objetivo era ganar no sólo una mayoría, sino una “mayoría gobernante”, lo que significa una conferencia que apoyaría de manera confiable a McCarthy y aprobaría la legislación.

En algunos casos, eso significó movimientos silenciosos de aliados y donantes para desviar las primarias de candidatos controvertidos como Madison Cawthorn en Carolina del Norte y Joe Kent en Washington.