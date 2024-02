Gana Biden primarias demócratas de Carolina del Sur

Columbia, S.C.- El presidente Joe Biden ganó fácilmente las primarias demócratas de Carolina del Sur el sábado, ganando un estado que impulsó para liderar el proceso de nominación de su partido después de que reviviera su entonces tambaleante candidatura a la Casa Blanca hace cuatro años.

Biden derrotó a los otros demócratas con más posibilidades en la papeleta de Carolina del Sur, entre ellos el representante por Minnesota Dean Phillips y la escritora Marianne Williamson. Su campaña de reelección invirtió mucho en aumentar la participación en lo que consideró una prueba de sus esfuerzos para movilizar a los votantes negros, un bloque demócrata clave fundamental para las posibilidades de Biden en una probable revancha en noviembre contra el expresidente Donald Trump.

"En 2020, fueron los votantes de Carolina del Sur los que demostraron que los expertos estaban equivocados, insuflaron nueva vida a nuestra campaña y nos pusieron en el camino para ganar la presidencia", dijo Biden en un comunicado. "Ahora, en 2024, el pueblo de Carolina del Sur ha hablado de nuevo y no tengo ninguna duda de que nos habéis puesto en el camino de ganar la Presidencia de nuevo - y hacer que Donald Trump sea un perdedor - de nuevo".

Associated Press declaró vencedor a Biden a las 19.23 horas, basándose en un análisis de los resultados iniciales de las votaciones, que le mostraban con una ventaja decisiva en lugares clave de todo el estado. Ganó los 55 delegados demócratas del estado.

La victoria se produce después de que el presidente encabezara un esfuerzo del Comité Nacional Demócrata para que Carolina del Sur fuera la primera en las primarias del partido, citando la mayor diversidad racial de la población del estado en comparación con los estados tradicionales de Iowa y Nuevo Hampshire, que son abrumadoramente blancos.

Carolina del Sur es un estado republicano, pero el 26% de sus residentes son negros. En las elecciones generales de 2020, los votantes negros representaron el 11% del electorado nacional, y 9 de cada 10 de ellos apoyaron a Biden, según AP VoteCast, una encuesta expansiva de los votantes de esas elecciones.

Biden impulsó un calendario de primarias renovado que hará que Nevada pase a segundo lugar, celebrando sus primarias el martes. El nuevo orden también desplaza las primarias demócratas en Michigan, un estado oscilante grande y diverso, al 27 de febrero, antes del amplio campo de estados que votan el 5 de marzo, conocido como Supermartes.

New Hampshire rechazó el plan del DNC y celebró sus primarias el mes pasado. Biden no hizo campaña y su nombre no figuraba en la papeleta, pero aun así ganó por un margen considerable después de que sus partidarios organizaran una campaña por escrito en su nombre.

Carolina del Sur, donde Biden mantiene desde hace tiempo profundas relaciones con simpatizantes y donantes, también desempeñó un papel fundamental en su campaña de 2020, en la que una gran victoria revivió un esfuerzo que flaqueaba en otros estados de votación temprana y lo impulsó a la nominación.

Biden contó con la ayuda del veterano representante de Carolina del Sur Jim Clyburn, cuyo apoyo en 2020 sirvió como una señal largamente esperada por los votantes negros del estado de que Biden sería el candidato adecuado para defender sus intereses. Clyburn sigue siendo un estrecho aliado de Biden y dijo el sábado por la noche que creía que los delegados de New Hampshire deberían sentarse en la convención del partido este verano y que los demócratas deberían evitar más luchas internas.

Tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer negra y estadounidense de origen asiático en el cargo, han agradecido constantemente a los demócratas de Carolina del Sur su apoyo. Biden estaba de viaje este fin de semana por California y Nevada, pero llamó a una serie de emisoras de radio negras de Carolina del Sur y dijo a WWDM en Sumter: "La única razón por la que estoy hablando hoy con ustedes como presidente de los Estados Unidos de América es por Carolina del Sur". No es una hipérbole. Es un hecho".

Haciendo campaña en el estado la semana pasada, el presidente dijo que Carolina del Sur era "la razón por la que Donald Trump es un perdedor. Y vosotros sois la razón por la que vamos a ganar y derrotarle de nuevo", enmarcando el probable enfrentamiento en las elecciones generales con el actual favorito del Partido Republicano.

Más temprano, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo: "Todos sabemos que nosotros, por el color de esto, nosotros, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, no siempre pudimos votar aquí". Harrison es nativo de Carolina del Sur y es negro.

"Que este presidente diga: 'Jaime, durante toda tu vida, hemos empezado este proceso en Iowa y New Hampshire, y ahora, vamos a empezarlo en Carolina del Sur', ningún otro presidente antes había decidido tocar ese tema", añadió. "Pero Joe Biden lo hizo, y siempre le estaré agradecido al presidente por darnos una oportunidad, por vernos y comprender lo mucho que importamos".

Los votantes negros entrevistados durante el reciente periodo de votación anticipada enumeraron una serie de razones para apoyar a Biden, desde la defensa del derecho al aborto por parte de su administración hasta el nombramiento de juristas negros y otras minorías para los tribunales federales. Algunos se hicieron eco de las advertencias de Biden de que Trump pondría en peligro la democracia mientras sigue insistiendo en las mentiras de que el voto de 2020 fue robado.

"No podemos vivir con un líder que convertirá esto en una dictadura. No podemos vivir en un lugar que no es una democracia. Eso será una caída para Estados Unidos", dijo LaJoia Broughton, de 42 años y propietaria de una pequeña empresa en Columbia. "Así que mi voto está con Biden. Ha sido con Biden y seguirá siendo con Biden".

Algunos votantes se mostraron preocupados por la edad de Biden, de 81 años, como han manifestado muchos estadounidenses en sondeos públicos. Trump tiene 77 años. Ambos hombres han tenido una serie de meteduras de pata públicas que han alimentado el escepticismo sobre su preparación.

"Son tan viejos como yo y tener a estos dos tipos como únicas opciones es algo difícil", dijo Charles Trower, un hombre de 77 años de Blythewood, Carolina del Sur. "Pero preferiría tener al presidente Biden antes que considerar al otro".