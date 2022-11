Galería: Disfrutan miles del desfile de Acción de Gracias en Nueva York

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Nueva York.- Multitudes de espectadores llenaron las calles de Nueva York este jueves mientras coloridos globos voladores marcaban el comienzo de la temporada navideña en el Desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda departamental Macy's. Se pronostican cielos mayormente soleados y una ligera brisa para la tradición anual, que se remonta a casi un siglo. La sensación internacional de dibujos animados, la cachorra Bluey, hará su debut en el desfile, con un globo que alcanza la altura de un edificio de cuatro pisos y tiene el largo de siete taxis. El minion Stuart también estará allí. Snoopy, vestido como astronauta, volverá a aparecer, dijeron los funcionarios del desfile, al igual que Papá Pitufo, Ronald McDonald y Bob Esponja. El presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, enviaron un mensaje al desfile, como lo hizo el año pasado. Biden agradeció a los bomberos, policías y socorristas y dijo: "Nunca se toman un descanso". Ambos agradecieron a las tropas y Biden dijo que se comunicaría con algunos soldados hoy. Cuando se les preguntó sobre sus planes para el día en Nantucket, los Biden dijeron que involucraría a la familia y algo de tiempo con los residentes y agradeciendo a los socorristas. En el desfile de este año habrá 16 globos gigantes, 28 carrozas, 40 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 10 grupos de actuación, 700 payasos y un Santa Claus. A la procesión de personajes se sumarán la cantante Paula Abdul, en su primera aparición en el desfile; la banda de indie pop Fitz and the Tantrums; la banda de chicos Big Time Rush; el presentador de "Blue's Clues & You!" Josh Dela Cruz; la cantante Gloria Estefan; el cantante de gospel Kirk Franklin; el actor Mario López; la estrella del reggae Ziggy Marley; y Miss America 2022, Emma Broyles. Los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who también formarán parte de las festividades, al igual que las estrellas de "Pitch Perfect: Bumper in Berlin", Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg. Jimmy Fallon & The Roots estarán en una carroza celebrando Central Park. Los espectadores de todo el país podrán ver el desfile en vivo por NBC y por streaming en Peacock.