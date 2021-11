Galería: Así se vivió el desfile del Día de Acción de Gracias en NY

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Nueva York.- Un pavo animatrónico gigante vuelve a caminar por Central Park West al frente del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, que regresó este jueves en todo su esplendor lleno de helio. Las últimas vacaciones, el coronavirus obligó a los funcionarios a ordenar una versión del desfile de una cuadra de largo, casi sin multitudes, que generalmente se extiende desde la calle 77 en el Upper West Side hasta Herald Square en Midtown Manhattan. El desfile, que comenzó en 1924 y se encuentra en su iteración 95, ha sido cancelado en raras ocasiones, incluso durante la Segunda Guerra Mundial se efectuó. A lo largo de la ruta de 4 kilómetros, pasearán más de 4 mil 500 voluntarios remolcando entre ellos 15 globos gigantes de helio, viejos favoritos como Smokey Bear y recién llegados como Ada Twist, científica de un popular libro de cuentos, que mide 15 metros de altura. El regreso de tales vistas, de grandes multitudes, de alegría pública, de celebridades en carrozas y personajes queridos transformados en globos, se sintió profundamente simbólico para muchos que anticiparon el espectáculo. “Los momentos de celebración son importantes”, dijo Leroy Lamar, quien vino con su familia a ver el desfile desde Atlanta. "Y es importante que lo hagamos juntos".