Funcionarios de salud de EU defienden respuesta a Ómicron

Nueva York.- Altos funcionarios federales de salud defendieron este martes los esfuerzos de la administración de Biden para proteger a los estadounidenses contra la variante Ómicron altamente contagiosa, cuando enfrentaron acusaciones fulminantes de los legisladores sobre las escasas pruebas de coronavirus y la orientación confusa sobre cómo las personas que dieron positivo para el virus podrían volver a la vida normal.

Junto con los directores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Anthony S. Fauci, principal asesor médico del presidente Biden, calificó la ola de casos de Ómicron como un “aumento masivo sin precedentes”.

“Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto”, uno que “ha engañado a todos todo el tiempo, desde el momento en que llegó por primera vez, a Delta, hasta ahora a Ómicron”, dijo.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos”, agregó.

La audiencia tuvo lugar en un punto de inflexión crítico en la lucha de la nación contra la pandemia. El acoplamiento de la variante Delta y la variante Ómicron altamente contagiosa ha impulsado un aumento extraordinario en los casos. Cada día se informan más de 735 mil infecciones en Estados Unidos, según una base de datos del New York Times. Según los escenarios de modelado citados en un documento interno del gobierno obtenido por The New York Times, con fecha del 5 de enero, la nación enfrentará más de un millón de infecciones diarias confirmadas para fines de este mes.