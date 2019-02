Funcionarios de EU se culpan unos a otros por separación de familias

Washington.- Durante audiencia ante el Congreso realizada el martes, funcionarios de la administración Trump hicieron claras distinciones entre la función de cada dependencia en la polémica política inmigratoria de “cero tolerancia” que dio como resultado que miles de menores fueran separados de sus familias —al parecer atribuyendo la responsabilidad a las distintas facetas de la política que continúa teniendo repercusiones un año después.

El director del Comité Judicial del Congreso, Jerry Nadler, inició la audiencia arremetiendo contra la administración.

“Cuando un extraño arranca a un niño de los brazos de su padre sin ningún plan para reunirlos, eso se llama plagio”, dijo.

Las palabras de Nadler sentaron el tono de la audiencia, la cual se espera esté repleta de comentarios malhumorados intercambiados entre legisladores y funcionarios del Ejecutivo.

Los funcionarios de la administración explicaron los desafíos actuales, como la ola de aprehensiones familiares y la manera como se implementó la política de “cero tolerancia”, y defendieron los esfuerzos por reunir a las familias.

Lo anterior dio poco respiro a Nadler, quien inmediatamente preguntó a la jefa de la Patrulla Fronteriza Carla Provost las consecuencias de las separaciones. Provost habló de “lecciones aprendidas” pero también agregó que la responsabilidad de reunir a las familias no es de la Patrulla Fronteriza, señalando al Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS, por sus siglas en inglés).

No obstante, dicha dependencia no diseñó la política —que fue ordenada por el Departamento de Justicia (DOJ)—. Con tal fin, el representante demócrata Hank Johnson preguntó a James McHenry, el director de la Oficina Ejecutiva para Revisión Inmigratoria, adscrita al DOJ, si la instancia proporcionó algún análisis legal de la política. Johnson dijo no poder “hablar sobre deliberaciones”.

En repetidas ocasiones los legisladores mencionaron inquietudes en torno al monitoreo de las familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Scott Lloyd, un asesor de HHS que fungió como director de la Oficina de Refugiados y Reubicación, cuestionó la aseveración de la representante demócrata Sheila Jackson de que no se monitoreó en forma adecuada a los menores.

“No estoy de acuerdo con su afirmación de que no hubo monitoreo. El monitoreo que ocurrió, ocurrió como parte de nuestro sistema normal de manejo de casos”, dijo Loyd. “Nuestro monitoreo de las circunstancias en las cuales quedaron bajo nuestro cuidado los niños sigue en curso —nunca se suspendió, nunca empezó”.