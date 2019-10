Funcionario de EU había alertado sobre Hunter Biden en 2015

Washington— Un funcionario de carrera del Departamento de Estado les comentó en esta semana a los investigadores del juicio político que en el 2015 advirtió a un funcionario de alto rango de la Casa Blanca acerca de que el hijo del entonces vicepresidente Joseph R. Biden tenía un puesto en el consejo de una empresa gasera ucraniana.

Sin embargo, la advertencia de George P. Kent, quien en ese entonces era funcionario del Departamento de Estado con sede en Kiev, no fue tomada en cuenta, de acuerdo a dos personas que tienen conocimiento del testimonio de Kent.

Actualmente, Kent, quien labora en el Buró Europeo y de Asuntos Euroasiáticos del Departamento de Estado, dijo que le comentó al funcionario que el puesto de Hunter Biden podría considerarse como un conflicto de interés, tomando en cuenta la posición de su padre, y que podría complicar los esfuerzos que estaba haciendo Estados Unidos para alentar a Ucrania a acabar con la corrupción.

El funcionario de la Casa Blanca le comentó a Kent que el vicepresidente Biden no tenía en ese momento “la capacidad” para solucionar esa situación mientras su hijo mayor, Beau, se encontraba bajo tratamiento contra el cáncer, de acuerdo a esa persona, quien no está autorizada a discutir sobre ese asunto privado.

Este viernes, el presidente Trump celebró esa pequeña buena noticia sobre la investigación del juicio político. Aunque Kent también ha apoyado a los demócratas para que sigan adelante con su investigación.