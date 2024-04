Funcionario de Defensa tiene síntomas de ‘síndrome de La Habana’

Associated Press | El funcionario, que no fue identificado, no formaba parte de la delegación oficial de viaje del secretario de Defensa Lloyd Austin a Vilna

Washington.- Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de Estados Unidos que asistió a la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en Vilna, Lituania, presentó síntomas parecidos a los reportados por funcionarios estadounidenses que han padecido el "síndrome de La Habana", confirmó ayer una fuente del Pentágono. El "síndrome de La Habana" sigue bajo investigación, pero incluye una serie de problemas de salud que se remontan a 2016, cuando funcionarios que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en La Habana reportaron una repentina e inexplicable presión intracraneal, dolor de cabeza o de oído, o mareos. Las lesiones sufridas por personal clave del Gobierno de Estados Unidos o sus familiares fueron reveladas en un reporte de "60 Minutes" del domingo que sugería que Rusia está detrás de los incidentes, uno de los cuales tuvo lugar durante la cumbre de la OTAN de 2023 en Vilna. "Puedo confirmar que un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa experimentó síntomas similares a los reportados en los incidentes de salud anómalos", dijo la subsecretaria de prensa Sabrina Singh a los periodistas el lunes. Singh remitió las preguntas sobre si Rusia tuvo un papel a la comunidad de inteligencia, que todavía está investigando el asunto. El funcionario, que no fue identificado, no formaba parte de la delegación oficial de viaje del secretario de Defensa Lloyd Austin a Vilna, dijo Singh, pero estaba allí "por separado, asistiendo a reuniones que formaban parte de la cumbre de la OTAN".