Fugitivo de Pensilvania capturado después de dos semanas prófugo

Una "señal de calor" detectada por un avión policial federal la madrugada del miércoles condujo a la captura del asesino convicto que escapó de una cárcel de Pensilvania hace dos semanas, avivando el miedo en una amplia franja de los suburbios del oeste de Filadelfia. El teniente coronel George Bivens de la Policía Estatal de Pensilvania dijo que el fugitivo, Danelo Cavalcante, de 34 años, fue arrestado alrededor de las 8 a.m. en una zona boscosa a unas 15 millas al norte de la prisión del condado de Chester, de donde trepó por una pared y escapó el 31 de agosto. Eso fue nueve días después de que fuera sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado por el asesinato de su exnovia en abril de 2021. Bivens dijo que una alarma antirrobo que se activó poco después de la medianoche centró la atención de los investigadores en el área. La señal de calor fue captada poco después por un avión de la DEA que estaba ayudando en la búsqueda, y los oficiales se reunieron para entrar. Los oficiales sorprendieron a Cavalcante, quien trató de "arrastrarse entre la espesa maleza, llevándose su rifle mientras avanzaba", dijo Bivens. Se envió un perro policía tras Cavalcante y rápidamente lo detuvieron. En resumen… Esto es lo que debe saber: — Las autoridades trasladaron su búsqueda a un área a unas 30 millas al norte de la cárcel durante el fin de semana, después de que Cavalcante se coló a través de un perímetro policial. El lunes por la noche, dijeron las autoridades, Cavalcante robó un rifle calibre .22 de un garaje abierto mientras el propietario le disparaba con una pistola. — Para escapar, el prisionero de 5 pies de altura caminó como un cangrejo entre dos paredes en el patio de ejercicios de la prisión, siguiendo una ruta que otro prisionero había usado en mayo. Luego empujó a través de alambres de púas, que habían sido instalados después del intento de fuga anterior, y huyó a través del techo, saltó una cerca y atravesó más alambre de púas hacia la libertad. Una semana después de la búsqueda, la prisión despidió a un oficial penitenciario que había estado apostado en una torre de vigilancia pero no pudo ver a Cavalcante escapar. — Durante los primeros días de la búsqueda, los residentes de una tranquila zona de bosques y tierras de cultivo a aproximadamente una hora en coche de las afueras de Filadelfia se vieron obligados a vivir con una inquietud implacable. Equipos de policías corrieron por los patios traseros en busca de Cavalcante, mientras drones y helicópteros llenaban los cielos. — Cavalcante ya ha eludido con éxito la captura. Desapareció en el desierto del norte de Brasil después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en relación con un asesinato de 2017.