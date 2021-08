Fue un censo aterrador para los nacionalistas blancos

Estados Unidos— Para algunos de nosotros, los datos del censo publicados este jueves fueron fascinantes. Para otros, supongo que fue francamente aterrador.

Gran parte de lo que hemos visto en los últimos años (el ascenso de Donald Trump, la xenofobia y los esfuerzos racistas para consagrar o al menos extender el poder blanco llenando los tribunales y reprimiendo los votos de las minorías) se ha arraigado en el temor al desplazamiento político, cultural y económico.

Los acólitos del poder blanco vieron este tren acercándose desde la distancia —el pardeamiento de América, la reducción de la población blanca y la explosión de los no blancos— e hicieron todo lo posible para evitarlo.

Intentaron tomar medidas drásticas contra la inmigración, tanto ilegal como legal. Hicieron una guerra de propaganda contra el aborto y presionaron por los “valores familiares tradicionales” con la esperanza de persuadir a más mujeres blancas para que tuvieran más bebés. Ellos orquestaron un sistema de encarcelamiento masivo que desvió a millones de hombres jóvenes en edad de casarse, desproporcionadamente afroamericanos e hispanos, de la población libre.

Se negaron a aprobar leyes de control de armas ya que la violencia con armas de fuego devastó desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas.

Los gobernadores republicanos, principalmente en los estados del sur, incluso se negaron a expandir el Medicaid bajo el nombre de Obamacare. Como señala la Kaiser Family Foundation, "Medicaid es la mayor fuente de cobertura de seguro para las personas con VIH, y se estima que cubre el 42 por ciento" de la población adulta con VIH, en comparación con solo el 13 por ciento de la población adulta en general". Agrega que los beneficiarios de Medicaid con VIH tienen más probabilidades de ser hombres, afroamericanos y doblemente elegibles para Medicare. Entonces VIH continúa haciendo estragos en el sur, a pesar de que ahora tenemos tratamientos que previenen la transmisión del virus.

En todos los niveles, en todos los sentidos, estas fuerzas, ya sea a sabiendas o no, trabajaron para evitar que la población no blanca creciera. Y sin embargo lo hizo.

Mientras tanto, la población blanca, en números absolutos, disminuyó por primera vez en la historia del país.

Estos datos son espantosos para los supremacistas blancos. Como Kathleen Belew, profesora asistente de historia de Estados Unidos en la Universidad de Chicago, me dijo por teléfono: "Estas personas experimentan este tipo de cambio como una amenaza apocalíptica".

El tamaño de la población determina, hasta cierto punto, el poder que ejerce. La única opción que les queda a los supremacistas blancos en este momento es encontrar formas de ayudar a los blancos a mantener su control sobre el poder incluso cuando se convierten en una minoría en la población, y la mejor forma de hacerlo es negar el acceso a tantas minorías como sea posible.

Ahora estamos viendo un impactante y flagrante intento de supresión de votantes en todo el país. Creo que esto es solo el comienzo de algo, no el final, que los esfuerzos por privar de sus derechos a los votantes de las minorías se volverán más descarados a medida que el movimiento del poder blanco se vuelva más desesperado.

Es probable que veamos esta tendencia en pleno apogeo a medida que se pone en marcha el proceso de redistribución de distritos. Como escribió Nate Cohn en The New York Times, el hecho de que gran parte del crecimiento de la población durante los últimos 10 años se haya producido en el Cinturón del Sol, donde el Partido Republicano controla la redistribución de distritos, brinda a los republicanos, que son mayoritariamente blancos, "otra oportunidad más para preservar su poder político frente a tendencias demográficas desfavorables".

Es particularmente importante notar que los cambios en la población no blanca no serán uniformes sino concentrados en estados particulares. Los afroamericanos continúan una migración inversa hacia el sur y amenazan con alterar el panorama político allí. Los hispanos representan cada vez más la población en edad de votar en los estados cambiantes del suroeste.

A medida que crece la población no blanca en estos estados, también crece su poder político. En respuesta, muchos de estos son los estados que ahora intentan suprimir los votos no blancos. La supresión de votantes republicanos es un intento total de apuntalar el poder blanco y disminuir el poder de los no blancos, y el Senado les ha permitido hacerlo.

El paso del poder no es un asunto cortés y amable como pasar la sal en una mesa. Las personas con poder luchan, a veces hasta el final, para mantenerlo. Habrá un cambio, pero no sin conflictos.