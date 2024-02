Fue posible duro castigo a Trump gracias a esta ley de NY

The New York Times | La ley de Nueva York permitía a Letitia James, fiscal general, llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de decidir si demandar o no

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- La multa de 355 millones de dólares que un juez de Nueva York ordenó pagar a Donald J. Trump en su juicio por fraude civil puede parecer excesiva en un caso en el que no hay ninguna víctima que pida reparación ni ningún testigo estrella que señale al Sr. Trump. Pero una ley estatal poco conocida de hace 70 años hizo posible el castigo. La ley, a menudo conocida por su abreviatura, 63(12), que proviene de su lugar en el libro de normas de Nueva York, es una bazuca reguladora para la fiscal general del estado, Letitia James. Su oficina la ha utilizado para apuntar a una amplia gama de gigantes corporativos: la petrolera Exxon Mobil, la marca de tabaco Juul y el ejecutivo farmacéutico Martin Shkreli. Este viernes, la ley permitió a la Sra. James obtener una enorme victoria contra el Sr. Trump. Además de la sanción económica, el juez prohibió a Trump dirigir un negocio en Nueva York durante tres años. Sus hijos adultos fueron prohibidos por dos años. El juez también ordenó a una supervisora, Barbara Jones, que asumiera más poder sobre la empresa del Sr. Trump, y le pidió que nombrara a un ejecutivo independiente que le informara desde dentro de la empresa. Un abogado del Sr. Trump, Christopher M. Kise, reaccionó con furia, diciendo que "las aleccionadoras consecuencias futuras de este abuso tiránico de poder no solo afectan al presidente Trump." "Cuando un tribunal permite voluntariamente que un imprudente funcionario del gobierno se entrometa en los asuntos lícitos, privados y lucrativos de cualquier ciudadano basándose en prejuicios políticos, la prosperidad económica y la forma de vida de Estados Unidos corren un riesgo extremo de extinción", dijo. En el caso Trump, la Sra. James acusó al ex presidente de inflar su patrimonio neto para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros. El Sr. Trump, argumentó, defraudó a sus prestamistas y, al hacerlo, socavó la integridad del mundo de los negocios de Nueva York. La conducta del Sr. Trump "distorsiona el mercado", dijo Kevin Wallace, abogado de la oficina de la Sra. James, durante los alegatos finales en el juicio por fraude civil. "Pone precio a los prestatarios honestos y puede conducir a resultados más catastróficos", dijo el Sr. Wallace, y agregó: "Es por eso que es importante que el tribunal tome las medidas para proteger el mercado para evitar que esto vuelva a suceder." Sin embargo, las víctimas -los banqueros que concedieron préstamos a Trump- declararon que estaban encantados de tenerlo como cliente. Y aunque un desfile de testigos se hizo eco de la afirmación de la Sra. James de que los estados financieros anuales del ex presidente eran obras de ficción, ninguno ofreció pruebas que demostraran que el Sr. Trump tenía la intención explícita de engañar a los bancos. Esto podría parecer inusual, pero según el artículo 63(12), tales pruebas no eran necesarias para determinar la existencia de fraude. La ley no exigía que el fiscal general demostrara que Trump hubiera tenido la intención de defraudar a nadie o que sus acciones hubieran provocado pérdidas financieras. "Steven M. Cohen, ex fiscal federal y alto funcionario de la oficina del fiscal general, señaló que la ley no exigía que el fiscal general demostrara que alguien había resultado perjudicado. Con ese listón bajo, el juez Arthur F. Engoron, que preside el caso, se puso del lado de la Sra. James en su demanda principal antes de que comenzara el juicio, encontrando que el Sr. Trump había participado en un patrón de fraude al exagerar el valor de sus activos en las declaraciones presentadas a sus prestamistas. La carga de la prueba de la Sra. James en el juicio era mayor: Para persuadir al juez de que Trump había violado otras leyes estatales, tenía que convencerle de que el expresidente había actuado con intención. Y algunas de las pruebas ayudaron a su causa: Dos de los antiguos empleados de Trump testificaron que él había dado el visto bueno final a los estados financieros, y Trump admitió en el estrado que había participado en su redacción. Aun así, su capacidad para extraer más castigos basados en esas otras infracciones es también producto del 63(12), que otorga al fiscal general el derecho a perseguir a quienes incurran en "actos fraudulentos o ilegales reiterados". En otros casos de fraude, las autoridades deben persuadir a un juez o a un jurado de que efectivamente se ha defraudado a alguien. Pero el 63(12) sólo exigía a la Sra. James demostrar que la conducta era engañosa o creaba "una atmósfera propicia al fraude". Casos anteriores sugieren que la propia palabra "fraude" es efectivamente un sinónimo de conducta deshonesta, argumentó la fiscal general en su demanda. Una vez que la fiscal general ha convencido a un juez o a un jurado de que un acusado ha actuado con engaño, el castigo puede ser severo. La ley permite a la Sra. James solicitar el decomiso del dinero obtenido mediante fraude. De los aproximadamente 355 millones de dólares que el Sr. Trump fue condenado a pagar, 168 millones representan la suma que el Sr. Trump se ahorró en préstamos inflando su valor, argumentó. En otras palabras, los intereses extra que los prestamistas dejaron de percibir. La pena estaba en manos del juez -no había jurado- y el artículo 63(12) le otorgaba una amplia discrecionalidad. La ley también facultó al juez Engoron para establecer nuevas restricciones sobre el Sr. Trump y su empresa familiar, todo lo cual se espera que el Sr. Trump apele. El juez también ordenó un monitor para asumir más poder sobre la empresa del Sr. Trump, que nombrará a un ejecutivo independiente que informará al monitor desde dentro de la empresa. Incluso antes de presentar su demanda contra los Trump en 2022, la Sra. James utilizó la ley 63(12) como un garrote para ayudar a su investigación. La ley otorga a la oficina del fiscal general algo parecido a un poder de investigación fiscal. En la mayoría de los casos civiles, una persona o entidad que planea demandar no puede recopilar documentos o realizar entrevistas hasta después de que se haya presentado la demanda. Pero el 63(12) permite al fiscal general llevar a cabo una investigación sustantiva antes de decidir si demanda, llega a un acuerdo o abandona el caso. En el caso contra Trump, la investigación duró casi tres años antes de que se presentara la demanda. No es la primera vez que Trump se enfrenta al 63(12). Los predecesores de la Sra. James la utilizaron en acciones contra la Universidad Trump, su empresa de educación con ánimo de lucro, que pagó millones de dólares para resolver el caso. La ley llegó a ser tan importante para el caso de fraude civil de la Sra. James que llamó la atención del Sr. Trump, quien lamentó la amplia autoridad que otorgaba al fiscal general y afirmó falsamente que su oficina rara vez la utilizaba. El año pasado escribió en las redes sociales que el 63(12) era "MUY INJUSTO". PUBLICIDAD