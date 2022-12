Fracasaron Wall Street y Fed al tratar de predecir el 2022

Nueva York.- Casi toda la gente en Wall Street y en Washington se equivocó respecto al 2022.

La Reserva Federal esperaba que el aumento en la inflación del 2021 fuera transitorio. No fue así. La inflación subyacente subió a un máximo no visto en 40 años este otoño, casi triplicando el pronóstico de la Reserva Federal para todo el año, según informó el medio estadounidense The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

Los principales analistas de Wall Street predijeron que los mercados tendrían un año más o menos. No fue así. Con sólo unos cuantos días de operaciones restantes en el 2022, el S&P 500 ha retrocedido 19% y se perfila a su mayor pérdida anual desde la crisis financiera del 2008. Los bonos se encaminan a su peor año registrado.

El grado al que muchos inversionistas, analistas y economistas se equivocaron ha dejado a muchos mirando el próximo año con una sensación de inquietud. Ya están en marcha los grandes debates del 2023: la Fed ha dado indicios de que anticipa seguir elevando las tasas de interés y, sin embargo, los corredores han estado tomando en cuenta recortes de tasas. Los ejecutivos empresariales están haciendo sonar la alarma sobre una posible recesión, pero los economistas de algunos bancos, incluyendo Goldman Sachs Group Inc. y Credit Suisse Group AG, prevén que la economía estadounidense evitará una recesión en el 2023.

Si hay una lección qué aprender de los últimos 12 meses, algunos inversionistas y analistas dicen que es ésta: prepárate para más sorpresas.

"Todos estamos acercándonos al próximo año con un cierto nivel de humildad", dijo Christopher Smart, estratega global titular y director del Instituto de Inversiones Barings.

Al igual que muchos otros estrategas, Smart esperaba que la inflación se moderara en 2022. Pero no previó que Rusia invadiría Ucrania, lo que haría que los precios del petróleo y las acciones energéticas se dispararan brevemente. Tampoco anticipó cuánto tiempo se apegaría China a su política de cero Covid, que prolongó los problemas de la cadena de suministro para las empresas de todo el mundo.

"Siempre puedes decir en retrospectiva que sabías que esos eran riesgos. Pero de cara al nuevo año se pensaba que era poco probable que ocurrieran", indicó Smart.

Entonces, ¿qué considera Wall Street poco probable en el próximo año?

En este momento, parece ser otro repunte en la inflación. Aproximadamente el 90% de los inversionistas anticipa que la inflación global sea menor en los próximos 12 meses, arroja la encuesta realizada en diciembre por Bank of America Corp. a administradores de fondos. Ese es el porcentaje más alto en la historia de la encuesta.

La creciente confianza en que la inflación podría haber alcanzado su punto máximo tiene a muchos inversionistas apostando a que el mercado revertirá el curso en el 2023. Los administradores de fondos reportaron tener una participación de bonos mayor al promedio en sus carteras por primera vez desde el 2009, arroja la encuesta realizada por Bank of America. En otras palabras, muchos inversionistas están contando con que la disminución en la inflación convierta a los perdedores de este año -los bonos- en uno de los grandes ganadores del próximo año.

"Creo que si eres amante de las apuestas, debes concluir a partir de los datos que la inflación está bajando", señaló Nancy Tengler, directora de inversiones en Laffer Tengler Investments.

Jerome Powell, presidente de la Fed, ha dicho que es demasiado pronto para concluir que la inflación ha tocado techo. Pero Tengler, entre otros, se muestra escéptica.

Los precios de todo, desde boletos de avión hasta automóviles usados y embarques, han disminuido en los últimos meses, dijo Tengler. Eso ha ayudado a los consumidores a volverse más optimistas respecto a las perspectivas para la economía. Los datos del miércoles mostraron que las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año cayeron al nivel más bajo en más de un año en diciembre, mientras que su nivel de confianza alcanzó un máximo de ocho meses.

Los operadores de bonos han tomado nota. En una señal de que muchos creen que la Fed podría no ir mucho más allá en sus aumentos de tasas, el rendimiento de la nota del Tesoro de EU a dos años se ubicaba en 4.321% el viernes, un aumento sustancial para el año, pero más de un tercio de punto porcentual abajo de su pico en noviembre.

Los rendimientos a más corto plazo tienden a seguir las expectativas de los operadores respecto a la política monetaria, moviéndose al alza cuando los operadores anticipan que la Fed elevará las tasas y bajando cuando esperan que la Fed comience a hacer una pausa o retroceder.

"No bajará en línea recta, pero sí creo que la inflación sorprenderá a muchos a la baja", dijo Tengler, cuya empresa ha estado invirtiendo más dinero en activos de riesgo como acciones en los últimos meses.

Otros siguen sin estar convencidos. Los giros y vueltas del año pasado los han vuelto recelosos de intentar adivinar las acciones de la Reserva Federal. En todo caso, vale la pena cuestionar lo que la multitud cree que se ha convertido en el consenso, dicen.

Los administradores de fondos encuestados por Bank of America mencionan que la alta inflación se clasifica como el principal "riesgo de cola" para los mercados, seguido por una profunda recesión mundial y que los bancos centrales mantengan una política monetaria estricta. En la terminología del mercado, los riesgos de cola generalmente son sucesos negativos que los inversionistas ven como poco probable que ocurran.

"El mercado ha seguido creyendo que cada aumento a la tasa de interés es, con suerte, uno de los últimos, aunque la Fed sigue diciendo a los mercados que no lo es", dijo Scott Colyer, director ejecutivo de Advisors Asset Management. "Creo que si luchas contra la Reserva Federal, lo haces bajo tu propio riesgo".