Fiscales actúan rápidamente en casos de acusados por ataque al Capitolio

Nueva York.- En casi cualquier medida, la investigación criminal del ataque del 6 de enero al Capitolio es un esfuerzo de la fiscalía de una complejidad y alcance incomparables.

Durante todo un año, los agentes federales en casi todos los estados han estado estudiando detenidamente montones de informes, entrevistas con testigos, publicaciones en redes sociales públicas y mensajes privados obtenidos mediante órdenes judiciales. También han recopilado casi 14 mil horas de video, de medios de comunicación, cámaras de vigilancia y cámaras corporales usadas por la policía, suficientes imágenes sin procesar que tomarían un año y medio de visualización las 24 horas para verlas.

Si bien el Departamento de Justicia ha calificado la investigación como una de las más grandes de su historia, los oficiales tradicionales de aplicación de la ley no han actuado solos. Trabajando con información de detectives en línea que se definen a sí mismos como "Cazadores de Sedición", las autoridades han realizado más de 700 arrestos, con pocas señales de desaceleración.

El gobierno estima que hasta 2 mil 500 personas que participaron en los hechos del 6 de enero podrían ser acusadas de delitos federales. Eso incluye más de 1 mil incidentes que los fiscales creen que podrían ser agresiones.

Hasta esta semana, más de 225 personas han sido acusadas de atacar o interferir con la policía ese día. Aproximadamente 275 han sido acusadas de lo que el gobierno describe como el principal crimen político el 6 de enero: obstruir el deber del Congreso de certificar el recuento de votos presidenciales de 2020. Un poco más de 300 personas han sido acusadas únicamente de delitos menores, en su mayoría allanamiento de morada y conducta desordenada.

Pero una gran pregunta se cierne sobre los enjuiciamientos: ¿El Departamento de Justicia irá más allá de acusar a los alborotadores?

Hasta ahora, el departamento no ha proporcionado ninguna indicación pública del grado en que podría estar llevando un caso contra el expresidente Donald J. Trump y el círculo de sus aliados que ayudaron a inspirar el caos con sus afirmaciones infundadas de fraude electoral. El Procurador General Merrick B. Garland está programado para dar un discurso este miércoles, un día antes del aniversario del ataque al Capitolio, pero no se espera que brinde ninguna señal sobre la dirección de la investigación del departamento. Una portavoz dijo que no abordaría ningún caso o individuo específico.

En el Capitolio, el comité selecto de la Cámara de Representantes el 6 de enero está entrevistando a testigos y ha emitido citaciones a varias figuras de alto perfil aliadas con Trump. Y dado que Garland y el Departamento de Justicia no dicen nada sobre sus intenciones, los miembros del comité han manifestado su voluntad de ejercer presión sobre el departamento, diciendo que considerarían hacer remisiones criminales si su investigación arroja evidencia que podría respaldar un enjuiciamiento contra Trump u otros.

Incluso los enjuiciamientos de quienes se amotinaron en el Capitolio han presentado una serie de desafíos morales y legales que han atormentado a jueces, fiscales y abogados defensores.

Los tribunales sobrecargados de trabajo han tratado de equilibrar el laborioso intercambio de materiales de descubrimiento con protecciones de juicios rápidos y manejar las condiciones sombrías en las cárceles locales de Washington, donde algunos acusados están detenidos sin fianza. También se han enfrentado a una tensión subyacente fundamental: cómo impartir justicia a nivel individual a cientos de acusados que juntos ayudaron a formar una turba violenta.