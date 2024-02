Fijan fecha del juicio contra Trump en Manhattan

The New York Times | Donald Trump dijo a los periodistas al salir de la sala del tribunal el jueves que fue víctima de la colusión entre políticos demócratas.Credit...Jefferson Siegel para The New York Times

Lo que se supo en la audiencia del jueves. El juez Juan M. Merchán determinó en una vista celebrada el jueves que Donald J. Trump debe ir a juicio en una sala de Manhattan el mes que viene para enfrentarse a las acusaciones de que encubrió un posible escándalo sexual para ayudar a su campaña presidencial de 2020. El caso, presentado por la fiscalía del distrito de Manhattan, supondrá el primer juicio a un expresidente estadounidense. A continuación, cinco conclusiones de la vista: El caso de Manhattan está programado para comenzar el 25 de marzo. Este juicio estaba programado originalmente para después del juicio federal de interferencia electoral del Sr. Trump en Washington, que ahora está estancado por las reclamaciones de inmunidad del Sr. Trump. El juez Merchan dijo el jueves que consultó con el juez que preside el caso federal de Trump en Washington y decidió seguir adelante con la fecha de marzo. El Sr. Trump también se enfrenta a acusaciones de delitos graves en Florida y Georgia, aunque no está claro si esos juicios procederán antes de las elecciones de 2024. El juez no tuvo paciencia con los intentos de Trump de conseguir un aplazamiento. Antes de la vista, Trump se sinceró sobre su estrategia y dijo a los periodistas: "Queremos retrasos, obviamente", añadiendo que el juicio era un intento de interferir en las elecciones de 2024. En la sala, sus abogados pidieron más tiempo, calificando la fecha del 25 de marzo de "insondable" y "una gran injusticia", y sacando a colación los conflictos con las primarias y asambleas republicanas. Este argumento no es nuevo para el Sr. Trump, que ha insistido durante los últimos meses en que los juicios le han impedido hacer campaña. El Sr. Trump apareció en sus dos últimos juicios civiles en Manhattan cuando su presencia no era requerida y afirmó falsamente en correos electrónicos de recaudación de fondos que estaba siendo obligado a asistir. El juez Merchan desestimó los argumentos de la defensa y rápidamente se impacientó con el abogado de Trump, Todd Blanche. En un momento dado, el juez Merchan cortó al Sr. Blanche, diciendo: "No me estás diciendo nada que no hayas incluido ya en tu solicitud previa de una conferencia". Más tarde, el juez Merchan exigió al Sr. Blanche que dejara de interrumpirle. Trump se mostró moderado ante el tribunal. El Sr. Trump permaneció sentado durante todo el proceso. Dividió su atención entre mirar al juez y a sus abogados y de vez en cuando se movía en su asiento. Fue un marcado contraste con su comportamiento animado en sus juicios civiles, donde sacudió la cabeza, se burló y dos veces salió furioso de la sala del tribunal. Tras la vista del jueves, Trump afirmó falsamente que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, estaban confabulados para impedirle hacer campaña para la presidencia. Lo relacionó con su falsa afirmación de que todos los casos contra él son un complot orquestado por el presidente Biden. Las partes debatieron los aspectos prácticos del juicio. Una vez fijada la fecha del 25 de marzo, el juez centró su atención en los aspectos prácticos y logísticos del juicio, incluidas las posibles preguntas que se plantearán a los posibles miembros del jurado el mes que viene. Un fiscal, Joshua Steinglass, argumentó que las partes deberían poder preguntar a los jurados si creen que las elecciones de 2020 fueron robadas. Dijo que mostraría una inclinación a seguir ciegamente la orientación del Sr. Trump, y una falta de voluntad para seguir los hechos. El Sr. Blanche se opuso, calificando la pregunta de "completamente inapropiada". Y añadió: "Más de la mitad de la población de este país cree que las elecciones fueron robadas". El juez no tomó una decisión final. En un momento durante la audiencia de casi dos horas, Blanche indicó que tenía la intención de pedir un cambio de sede, donde se espera que argumente que el Sr. Trump no puede obtener un juicio justo en Manhattan. El día marcó una importante victoria para el fiscal del distrito. El caso de avanzar a juicio es una victoria para el Sr. Bragg, quien dijo después de la audiencia que estaba "contento" con la decisión del juez y esperaba con interés el juicio. El Sr. Bragg se ha enfrentado a los críticos que se burlaban del caso como jurídicamente débil y menos importante que los tres casos federales del Sr. Trump. Pero en los últimos meses, el Sr. Bragg ha comenzado a enmarcar el caso como interferencia electoral, diciendo en una entrevista de radio en diciembre: "Se trata de conspirar para corromper una elección presidencial y luego mentir en los registros comerciales de Nueva York para encubrirlo." El caso del Sr. Bragg también es significativo porque si el Sr. Trump fuera condenado en el Tribunal del Estado de Nueva York, no podría indultarse a sí mismo si recupera la presidencia.