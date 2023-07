Fiesta fatídica en Baltimore

Baltimore.- Los disparos estallaron ayer domingo en una fiesta de barrio en Baltimore, matando a dos personas, hiriendo a 28 y dejando una extensa escena del crimen que empañó el fin de semana festivo en Estados Unidos, dijo la Policía. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico y más de una decena eran menores de 18 años.

El tiroteo tuvo lugar justo después de las 12:30 am, cuando al menos dos personas abrieron fuego en una fiesta en el área de Brooklyn Homes en la parte sur de la ciudad, dijo Richard Worley, comisionado de Policía interino de Baltimore. Hasta el final de la tarde no se habían realizado arrestos. Worley informó que no estaba claro si el ataque fue dirigido o al azar.

PUBLICIDAD

La balacera se produce en medio de reuniones en todo el país antes del feriado del 4 de julio. En otro lugar, un tiroteo en Kansas dejó siete personas con heridas de bala y dos víctimas más hospitalizadas después de ser pisoteadas cuando la gente salía corriendo de un club nocturno el domingo por la mañana, dijeron las autoridades allí.

La violencia en Baltimore ocurrió cuando los fiscales federales promocionaron esta semana sus esfuerzos para reducir los delitos violentos en la ciudad. La Policía ha informado de casi 130 homicidios y cerca de 300 tiroteos en lo que va del año, aunque eso es menos que en el mismo período del año pasado. Las autoridades han prometido tomar medidas enérgicas contra los delincuentes violentos reincidentes.

Nueve de las víctimas del domingo fueron transportadas en ambulancia y 20 caminaron hasta los hospitales del área con heridas por el tiroteo, dijo Worley. Nueve permanecieron hospitalizadas el domingo por la tarde.

Una mujer de 18 años fue encontrada muerta en el lugar y un hombre de 20 años falleció en un hospital poco después, dijo la Policía.

“Quiero que los responsables me escuchen y me escuchen muy claramente”, dijo el alcalde Brandon Scott en el lugar. “No nos detendremos hasta que los encontremos, y los encontraremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren, que piensen en las vidas que tomaron, piensen en las vidas que impactaron aquí esta noche”.

Scott pidió a cualquier persona con información que se presentara para ayudar a los investigadores a localizar a los “cobardes” responsables del ataque.

El gobernador Wes Moore dijo que su “corazón se rompe por estas víctimas, sus familias y la comunidad de Baltimore que está lidiando con la pérdida”.

“Maryland ya se cansó de ver que la violencia armada continúa devastando nuestro estado y nuestra nación”, dijo Moore en un comunicado. “El hecho de que estos horribles tiroteos continúen ocurriendo es abominable”.

Las autoridades dijeron que la escena del crimen era extensa y que los detectives tardaron un tiempo en trabajar en ella.

Horas después del tiroteo, varios oficiales seguían trabajando detrás de la cinta policial en medio de bloques de viviendas de dos pisos densamente poblados. Mesas plegables y vasos de plástico estaban esparcidos por la calle, aparentemente abandonados cuando la gente huía de los disparos.

Lakell Nelson dijo que hubo varias falsas alarmas de personas que confundieron los sonidos de los fuegos artificiales con disparos más temprano en la noche mientras ella estaba en la fiesta de la cuadra. El tiroteo real comenzó cuando ella se dirigía a su automóvil.

“Los disparos seguían y seguían y seguían”, dijo.

Fue entonces cuando dos mujeres jóvenes se le acercaron y le dijeron que les habían disparado, y una mujer mostró cómo una bala había atravesado sus pantalones cortos.

Nelson comentó que les dijo a las mujeres que se subieran al auto y se saltó los semáforos en rojo para llegar al hospital más cercano.

“Cuando me detuve en la puerta del hospital, mi auto casi se estaba preparando para estar dentro del hospital, porque estaba decidido a llevar a esas bebés a ese hospital”, señaló Nelson.

Un funcionario del Sindicato de Policía dijo en un correo electrónico el domingo que no había oficiales asignados específicamente a la reunión.

“Sólo había tres agentes designados al área de Brooklyn del Distrito Sur de la ciudad de Baltimore. Ésta es un área grande, y para vigilarla de manera segura y efectiva se necesitan entre siete y ocho oficiales por turno”, dijo Mike Mancuso, presidente de la Logia 3 de la Orden Fraternal de la Policía de la Ciudad de Baltimore.

Mancuso informó que se necesitan unos 2 mil 800 agentes para vigilar eficazmente la ciudad, pero el personal se ha reducido a unos 2 mil 100.

Worley comentó el domingo por la tarde que el departamento no sabía de antemano que el evento estaba ocurriendo y dijo que los organizadores no habían recibido un permiso. Dijo que el Departamento examinaría su respuesta.