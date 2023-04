Fiesta en Alabama deja 4 muertos y 28 lesionados

Dadeville, Alabama.- Las fuerzas del orden público de Alabama imploraban ayer domingo a la gente que presentara información sobre un tiroteo que mató a cuatro personas e hirió a otras 28 durante la fiesta de cumpleaños de una adolescente.

Entre los asesinados se encontraba un estudiante de último año de secundaria que planeaba jugar futbol americano universitario y estaba celebrando el cumpleaños número 16 de su hermana. El tiroteo estalló el sábado por la noche en un estudio de baile en el centro de Dadeville.

Durante dos conferencias de prensa el domingo, el sargento Jeremy Burkett, de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama, no respondió preguntas. No dijo si un sospechoso estaba bajo custodia o si los investigadores sabían de algún motivo. No proporcionó los nombres de los asesinados.

Philstavious “Phil” Dowdell, un estudiante de último año de secundaria de Dadeville que se había comprometido con la Universidad Estatal de Jacksonville, estaba celebrando en la fiesta de su hermana Alexis antes de que lo mataran a tiros, dijo su abuela Annette Allen a The Montgomery Advertiser.

La madre de Dowdell estaba entre los heridos.

Burkett dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 pm el sábado. “Se perdieron trágicamente cuatro vidas en este incidente”, dijo.

Los tiroteos sacudieron la ciudad de 3 mil 200 habitantes, que se encuentra a unas 57 millas (92 kilómetros) al noreste de Montgomery, Alabama.

El pastor Jason Whetstone, quien dirige Christian Faith Fellowship, dijo que la nieta de uno de los miembros de su iglesia recibió un disparo en el pie y fue operada ayer domingo.

Los investigadores continuaron ayer entrando y saliendo del estudio de baile Mahogany Masterpiece. A menos de una cuadra de distancia, las banderas estadounidense y de Alabama se bajaron a media asta frente al juzgado del condado de Tallapoosa.

El alcalde de Dadeville, Frank Goodman, dijo que estaba durmiendo cuando un miembro del consejo lo llamó poco antes de las 11 pm el sábado. Dijo que fue al Hospital Comunitario Lake Martin en Dadeville, donde fueron llevadas algunas de las personas que habían recibido disparos.

“Fue caótico”, dijo Goodman. “Había gente corriendo. Estaban llorando y gritando”.

El pastor Ben Hayes, quien se desempeña como capellán del Departamento de Policía de Dadeville y del equipo de futbol de la escuela secundaria local, dijo que la mayoría de las víctimas son adolescentes. Dowdell estaba a pocas semanas de graduarse y enfrentaba un futuro brillante, dijo Hayes a The Associated Press.