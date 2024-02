Fallo en caso de fraude civil, ¿qué significa para imperio Trump?

Nueva York.- El viernes, Donald Trump perdió su juicio de fraude civil, ya que un juez lo encontró culpable de violar leyes estatales y le impuso una multa de casi 355 millones de dólares más intereses. En total, se espera que Trump tenga que pagar más de 450 millones de dólares.

El juez, Arthur Engoron, no se detuvo ahí. Además de otras penas, le prohibió al expresidente dirigir empresas en el estado durante tres años, incluidas partes de la empresa familiar de Trump. Con esto, accedió a las peticiones de la fiscal general de Nueva York, quien presentó el caso, en el que acusó a Trump de violar las leyes estatales al exagerar su patrimonio neto en los documentos presentados a prestamistas.

Trump apelará y podrían pasar meses, si no es que años, antes de que el caso se resuelva.

Pero la decisión de Engoron podría infligir un dolor inmediato y amenazar las finanzas del expresidente, así como su influencia en los negocios de la familia Trump, concentrados en la denominada Organización Trump. La amenaza no es existencial –el juez no disolvió la empresa y Trump no está en riesgo de quiebra–, pero la decisión le propina un duro golpe financiero, además de un golpe simbólico a su imagen de multimillonario.

La fiscal general, Letitia James, dijo en una conferencia de prensa la noche del viernes que “cuando los poderosos infringen la ley y se llevan más de lo que les corresponde, hay menos recursos disponibles para los trabajadores, las pequeñas empresas y las familias”.

Y agregó: “No puede haber diferentes reglas para diferentes personas en este país, y los expresidentes no son una excepción”.

A continuación, lo que sabemos sobre cómo afectará el fallo a Trump y su imperio:

¿Cómo pagará los 450 millones de dólares?

Trump tiene 30 días para conseguir el dinero o conseguir una fianza.

Una fianza proporcionada por una empresa garantizará en esencia al Estado de Nueva York que Trump tiene el dinero para pagar las sentencias. La fianza impedirá que las autoridades cobren mientras se resuelven las apelaciones.

Sin embargo, Trump debe encontrar una empresa dispuesta a suscribir la fianza, ya que se enfrenta a una amplia gama de problemas jurídicos, incluida otra sentencia de 83.3 millones de dólares en un reciente caso de difamación. Una compañía de fianzas cobraría una prima y podría exigir que Trump comprometa efectivo y otros activos líquidos como garantía.

En años recientes, Trump ha acumulado una gran cantidad de dinero, pero la decisión del juez pone en peligro esta situación. Entre la sentencia del caso de difamación y los 450 millones de dólares que debe tras la sentencia de Engoron, Trump podría quedarse sin efectivo.

Eso no significa que se quedará sin nada. Puede vender alguna de sus propiedades o buscar una hipoteca para capitalizarse.

¿Cómo calculó la multa el juez?

James demandó a Trump con base en una poderosa ley que le permite recuperar fondos que, según ella, fueron obtenidos mediante fraude.

En documentos judiciales, James citó a uno de los peritos que atestiguaron en el juicio, quien calculó que esa cantidad sería de unos 370 millones de dólares más intereses. Argumentó que Trump y los demás acusados no habían dado una respuesta específica a los cálculos del perito.

El juez estuvo de acuerdo y multó a Trump por su ganancia derivada de la venta reciente de dos propiedades, así como por los intereses que se ahorró al recibir préstamos favorables.

¿Cuál será el efecto inmediato en la Organización Trump?

Los negocios de Trump podrían tambalearse.

El juez le prohibió a Trump ser alto ejecutivo o director de empresas en Nueva York durante tres años, y a sus hijos adultos durante dos. Uno de ellos, Eric Trump, es el director ejecutivo de facto de la Organización Trump y la sentencia deja el liderazgo del negocio en terreno incierto.

Engoron también le prohibió a Donald Trump y a su empresa solicitar préstamos en bancos registrados en Nueva York durante los próximos tres años.

Además, reforzó las facultades de Barbara Jones, una supervisora independiente a la que asignó para monitorear a la Organización Trump, puesto que extendió su nombramiento tres años con mayor autoridad. Ella ha sido una piedra en el zapato de la empresa y los abogados de Trump han arremetido en su contra con el argumento de que su trabajo ya les ha costado más de 2.5 millones de dólares.

El juez le pidió a Jones que nombrara a un director de cumplimiento independiente para que fuera sus ojos y oídos y le informara desde el interior de la empresa.

¿Qué hay de los hijos de Trump?

Durante los argumentos finales del mes pasado, Engoron hizo un comentario que sugirió que podría perdonar a los hijos adultos de Trump.

“¿Qué evidencia hay –no la he visto– de que sabían que se estaba cometiendo fraude?”, preguntó el juez en aquel momento.

Al parecer, en algún momento de las últimas semanas, la vio. El viernes determinó que habían infringido varias leyes al confabularse para sobrevalorar sus activos.

En su sentencia escribió que había “pruebas suficientes” de que Donald Trump Jr. y Eric Trump falsificaron registros empresariales intencionalmente, y señaló que Eric Trump proporcionó al antiguo controlador de la empresa “avalúos falsos e inflados a sabiendas” de una propiedad.

Cada uno debe pagar unos 4 millones de dólares.

¿Qué sigue?

Por mucho castigo que pueda parecer la sentencia del juez del viernes, fue sólo un preludio.

El jueves, un juez programó el primero de los juicios penales de Donald Trump para el 25 de marzo. La fiscalía del distrito de Manhattan acusa a Trump de 34 delitos graves, entre ellos el encubrimiento de un escándalo sexual que podría haber perjudicado sus posibilidades en las elecciones presidenciales de 2016.

De ser declarado culpable, el expresidente podría ser condenado a hasta cuatro años de prisión. Y como el caso fue presentado por fiscales estatales, Trump no podría indultarse si fuera reelegido.