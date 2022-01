Falla en puerta de edificio de NY habría permitido expansión de humo

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Las autoridades están investigando si un "problema de mantenimiento" con la puerta de un apartamento pudo haber permitido que el humo espeso de un incendio, que mató a 19 personas, incluidos nueve niños, se extendiera por un edificio de gran altura en el Bronx, dijo este lunes el alcalde Eric Adams. El fuego inició el domingo por un calefactor que funcionaba mal en el dormitorio de un apartamento del tercer piso. Los bomberos dicen que la puerta del apartamento no se cerró cuando los residentes huyeron y eso permitió que el humo se extendiera por todo el edificio. "Parece que la capacidad de propagar el humo se debe a que la puerta está abierta", dijo Adams en "Good Morning America" de ABC. "Es posible que haya habido un problema de mantenimiento con esta puerta, y eso será parte de la investigación en curso", agregó. Un oficial de bomberos dijo este lunes que cada una de las 19 muertes parecía haber resultado de la inhalación de humo; ninguno parecía ser causado por quemaduras. La ley de la ciudad de Nueva York exige que las puertas de los apartamentos se cierren automáticamente. Adams dijo que los apartamentos del edificio tenían puertas de cierre automático. "Las puertas del edificio tenían mecanismos de cierre automático. Solo estamos mirando esa puerta específica", dijo el alcalde en CNN. Los investigadores del Departamento de Bomberos probaron la mayoría de las puertas del edificio en el curso de su investigación el domingo, dijo el oficial de bomberos, y se descubrió que la mayoría se había cerrado correctamente de forma automática. Sin embargo, la puerta del apartamento donde comenzó el incendio, y las puertas de un puñado de otras unidades, no se cerraron según lo diseñado, dijo el funcionario.