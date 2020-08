Facebook elimina 790 grupos QAnon para combatir las teorías de conspiración

Oakland— Facebook dijo este miércoles que había eliminado 790 grupos QAnon de su sitio y estaba restringiendo otros mil 950 grupos, 440 páginas y más de 10 mil cuentas de Instagram relacionadas con las teorías de conspiración de derecha, en la acción más radical de la red social contra el movimiento de rápido crecimiento.

La eliminación de Facebook siguió al crecimiento récord de los grupos QAnon en el sitio, en gran parte desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo. La actividad en algunos de los grupos QAnon más grandes de la red social, incluidos los me gusta, los comentarios y las publicaciones compartidas, aumentó entre un 200 y un 300 por ciento en los últimos seis meses, según datos recopilados por The New York Times.

“Hemos visto movimientos crecientes que, aunque no organizan directamente la violencia, han celebrado actos violentos, han demostrado que tienen armas y sugieren que las usarán, o tienen seguidores individuales con patrones de comportamiento violento”, dijo Facebook en un comunicado.

QAnon fue una vez un fenómeno marginal con creyentes que alegaban, falsamente, que el mundo estaba dirigido por una camarilla de pedófilos adoradores de Satanás que estaban conspirando contra el presidente Trump, mientras operaban una red mundial de tráfico sexual de niños. Pero antes de las elecciones de noviembre, el movimiento se ha vuelto cada vez más común. Marjorie Taylor Greene, una partidaria declarada de QAnon de Georgia, ganó recientemente una primaria republicana y puede ser elegida para la Cámara en noviembre.

Facebook ha estado siguiendo el crecimiento de QAnon desde principios de mayo, según dos empleados involucrados en el esfuerzo. Pero las discusiones internas sobre qué hacer con los grupos se estancaron porque a Facebook le preocupaba que eliminarlos alimentaría la teoría de la conspiración infundada de QAnon de que las empresas de redes sociales estaban tratando de silenciarlos, dijeron las personas.

Las acciones de Facebook este miércoles no se limitaron a QAnon. La compañía también dijo que eliminaría 980 grupos como los relacionados con el movimiento antifa de extrema izquierda y bloquearía los hashtags de QAnon como #digitalarmy y #thestorm.