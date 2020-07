Extiende Abbott declaración de desastre en el estado de Texas

Associated Press / Una pareja sale una tienda en Austin, Texas

El Paso— El gobernador de Texas, Greg Abbott extendió la Declaración de Desastre del estado, que ha estado en vigencia desde el 13 de marzo, cuando la pandemia de Covid-19 comenzó a afectar al país.

“La extensión de esta Declaración de Desastre ayuda a asegurar que Texas tenga los recursos y la flexibilidad necesarios para responder efectivamente a Covid-19”, dijo Abbott. “Para mitigar aún más la propagación del virus y superar este desafío, los tejanos deben continuar haciendo su parte usando una máscara, distanciamiento social y quedarse en casa si es posible”, añadió.

La declaración de desastre proporciona recursos estatales a las comunidades de todo el estado mientras se sigue luchando contra el coronavirus.

El pasado 6 de julio, la Ciudad de El Paso también extendió por 30 días más la Declaración de Emergencia debido al Covid-19. Durante este tiempo, las personas no pueden ser desalojadas de sus viviendas – en caso de estar rentando una propiedad, los servicios básicos como la electricidad, gas, agua e internet no pueden ser suspendidos, incluso si no se han presentado pagos.