Expulsó EU a 2 mil 526 menores bajo el Título 42

Ciudad Juárez.— Desde el inicio de la política sanitaria llamada Título 42, en marzo de 2020, el Gobierno de Estados Unidos expulsó a 2 mil 526 niños y adolescentes no acompañados que ingresaron al país a través del sector El Paso.

Debido a su nacionalidad mexicana, mil 646 menores fueron entregados a las autoridades en los límites entre Ciudad Juárez y El Paso para que fueran resguardados en esta frontera y entregados a sus familiares en sus lugares de origen; mientras que los 880 restantes provenían de países como Brasil, Nicaragua, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Luego de una reevaluación de salud pública, este fin de semana los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cancelaron la política que expulsa a los migrantes de manera exprés, sin la oportunidad de solicitar el asilo político, bajo el argumento de que significan un riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población, pero la medida sólo será aplicada en niños y adolescentes que viajen solos hasta Estados Unidos.

La medida fue celebrada por senadores y organizaciones estadounidenses, quienes también demandaron que el Título 42 debe terminarse para todos, ya que incluso hay otros menores que son devueltos junto a sus padres a fronteras violentas de México.

CDC excluyó primero, temporalmente, de la expulsión a los niños no acompañados en enero de 2021, y luego excluyó formalmente a dichos niños de las órdenes posteriores. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Texas emitió una orden judicial preliminar que “ordena y restringe” a los CDC hacer cumplir sus órdenes en la medida en que excluyan a los niños no acompañados de los procedimientos del Título 42 basados únicamente en su condición de no acompañados.

En la terminación actual, “se abordan las preocupaciones del tribunal y se han determinado, después de considerar las condiciones de salud pública actuales y los desarrollos recientes, que la expulsión de niños no ciudadanos –estadounidenses–no acompañados no está justificada para proteger la salud pública”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos que se ocupa de los niños no acompañados cuidará de todos, mientras implementa las medidas adecuadas de mitigación de Covid-19.

