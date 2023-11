Explota auto en frontera con Canadá; dos muertos

Cataratas del Niágara.- Un vehículo que se dirigía a toda velocidad hacia un puente entre Estados Unidos y Canadá desde el lado estadounidense se estrelló y explotó en un puesto de control en las Cataratas del Niágara el miércoles, dejando dos personas muertas y provocando el cierre de cuatro cruces fronterizos en el área, dijeron las autoridades.

No hubo información inmediata sobre la causa del incidente, pero generó preocupación en ambos lados de la frontera. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba “siguiendo de cerca los acontecimientos” y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los funcionarios estaban “tomando esto extraordinariamente en serio”.

“Ésta es obviamente una situación muy grave en las Cataratas del Niágara”, dijo Trudeau en el Parlamento antes de excusarse de las preguntas en la Cámara de los Comunes para recibir más información.

Las dos personas fallecidas estaban en el vehículo, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Aaron Ferguson, portavoz de la Ciudad de Niagara Falls, Nueva York, dijo que el vehículo viajaba a gran velocidad desde esa ciudad y se estrelló contra la estación fronteriza.

‘Un incidente aislado’

Jim Diodati, alcalde de Niagara Falls, Ontario, dijo a The Canadian Broadcasting Corporation que lo sucedido parecía ser “un incidente aislado”.

La oficina de campo del FBI en Buffalo y otras agencias estaban investigando la explosión. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, viajó a Buffalo desde la capital del estado, Albany.

La explosión ocurrió en el lado estadounidense del Puente Rainbow, que conecta los dos países a través del río Niágara.

Fotos y videos tomados por transeúntes y publicados en las redes sociales mostraban humo espeso, llamas en la acera y una caseta de seguridad que había sido chamuscada. Los videos mostraron que el incendio ocurrió en un área de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, justo al este del principal puesto de control de vehículos. La agencia no hizo comentarios inmediatos.

En declaraciones a WGRZ-TV, el testigo Mike Guenther dijo que vio un vehículo acelerando hacia el cruce desde el lado estadounidense cuando giró bruscamente para evitar otro automóvil, se estrelló contra una cerca y explotó.