Existe un programa para cancelar deuda estudiantil privada: la mayoría no lo conoce

A más de un millón de prestatarios defraudados por escuelas con ánimo de lucro se les han eliminado miles de millones de dólares en préstamos federales para estudiantes a través de un programa de ayuda gubernamental. Pero las personas con préstamos privados han sido generalmente excluidos de cualquier alivio - hasta hace poco.

Navient, gran propietaria de la deuda de préstamos estudiantiles privados, ha creado, aunque no publicitado, un programa que permite a los prestatarios solicitar la condonación de sus préstamos. Algunos de los que lo han conseguido han compartido con júbilo sus historias en grupos de chat y otros foros.

"Lloré, y mucho", dice Danielle Maynard, que hace poco recibió la notificación de Navient de que se le perdonarían los casi 40.000 dólares de préstamos privados que debía por sus estudios en el New England Institute of Art de Brookline (Massachusetts).

Navient, con sede en Wilmington, Delaware, no ha hecho público el programa de cancelación que ayudó a Maynard. Otros prestatarios se han quejado en las redes sociales de las dificultades para conseguir un formulario de solicitud. Cuando se le preguntó sobre el programa y las críticas, un portavoz de la compañía dijo: "Los prestatarios pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento, y nuestros defensores pueden ayudar."

Así que un grupo de abogados sin ánimo de lucro ha intervenido para facilitar el proceso: El jueves, el Project on Predatory Student Lending, un grupo de defensa de los derechos de los estudiantes de Boston, publicó el formulario de solicitud de Navient y una guía de instrucciones para los prestatarios de préstamos privados que buscan una solución alegando que su escuela les mintió.

"Queremos nivelar el terreno de juego y que la gente lo sepa, en lugar de que sea un secreto a voces", dijo Eileen Connor, directora del grupo.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y ocho colegas del Senado enviaron a Navient una carta el mes pasado con una larga lista de preguntas sobre el programa. Navient respondió, pero no abordó directamente muchas de las preguntas de los senadores.

El nuevo programa de Navient -que denomina "exención por mala conducta escolar"- es una especie de paralelo privado a un programa federal conocido como "defensa del prestatario frente al reembolso", que permite eliminar los préstamos federales para estudiantes a quienes fueron gravemente engañados por sus escuelas. Bajo la presidencia de Biden, el Departamento de Educación reactivó el programa de alivio y lo utilizó para cancelar casi 30.000 millones de dólares de deuda de 1,6 millones de prestatarios.

El Project on Student Predatory Lending respaldó una demanda colectiva contra el gobierno que condujo a un acuerdo en 2022 en virtud del cual se eliminaron las deudas federales de casi 200.000 prestatarios. Maynard, de 34 años, se deshizo de 38.000 dólares en préstamos federales gracias a ese acuerdo.

Pero ella, al igual que muchos prestatarios, se quedó atascada en préstamos estudiantiles privados. Maynard pagó 700 dólares al mes a Navient durante más de una década por sus préstamos privados.

Durante casi una década, a principios de la década de 2000, Navient -conocida entonces como Sallie Mae- llegó a acuerdos con escuelas con ánimo de lucro para conceder préstamos privados a sus estudiantes. Más tarde, los fiscales generales de los estados acusaron a Navient de conceder esos préstamos a sabiendas de que la mayoría nunca se devolverían. Muchas escuelas indemnizaron a Navient por los préstamos privados, acordando sufragar las pérdidas de la empresa en caso de impago.

En 2022, Navient llegó a un acuerdo con 40 fiscales generales estatales y canceló la deuda de 1.700 millones de dólares de esos préstamos privados, pero sólo para los prestatarios que ya habían dejado de pagar. Debido a que era poco probable que esas deudas fueran pagadas, el acuerdo le costó a Navient sólo 50 millones de dólares, dijo la compañía en documentos regulatorios. Los prestatarios que habían seguido pagando sus facturas, como la Sra. Maynard, seguían atrapados.

Pero una campaña de presión por parte de legisladores, reguladores federales y abogados que representan a los prestatarios llevó a la empresa a crear la "exención por mala conducta escolar."

Navient empezó a enviar este año un formulario de 12 páginas a algunos prestatarios que se quejaban de sus préstamos privados. El documento enumera docenas de tipos de irregularidades cometidas por las escuelas -como inflar las tasas de colocación laboral y los ingresos de los graduados, o tergiversar sus programas educativos- y pide a los prestatarios que elijan cuáles se aplican a su experiencia. Los solicitantes deben presentar documentación que justifique sus alegaciones.

Después de que los préstamos federales de la Sra. Maynard fueran eliminados el año pasado, dejó de hacer los pagos de sus préstamos privados y llamó a Navient, buscando opciones de alivio.

Hace unos meses, Navient le envió su formulario de baja por mala conducta. Semanas después, recibió la notificación de que su solicitud había sido aprobada.

La carta de los senadores a Navient calificaba su proceso de cancelación de préstamos privados de "oneroso y confuso". También afirmaba una base legal para las reclamaciones de los prestatarios de que sus préstamos deberían ser cancelados: la llamada regla del titular en curso, una regulación de 1975 de la Comisión Federal de Comercio que permite a aquellos que utilizan ciertos tipos de préstamos impugnar la deuda si los bienes que compraron eran fraudulentos.

La respuesta que Navient envió a los senadores reconocía la norma como motivo de reclamación. "Nos comprometemos a cancelar todos los préstamos que cumplan los criterios de la Holder Rule", escribió David Yowan, consejero delegado de Navient, en la carta, revisada por The New York Times.

La carta decía que Navient había cancelado "algunos" préstamos a prestatarios que presentaron reclamaciones en virtud de la norma, y había "introducido recientemente un proceso mejorado para que los prestatarios soliciten la cancelación," que describía como "todavía en sus primeras etapas."

El Sr. Yowan dijo a los inversores en una conferencia telefónica en enero que Navient había puesto 35 millones de dólares en reserva para pérdidas en reclamaciones por mala conducta escolar. Citó "nuevas expectativas regulatorias" como la razón. Navient no ha revelado qué parte de su cartera de 16.600 millones de dólares de préstamos privados para estudiantes está formada por préstamos que podrían acogerse al programa de cancelación de deudas.

La senadora Warren dijo en una declaración escrita esta semana: "Navient ha admitido la responsabilidad de cancelar sus préstamos depredadores, pero estableció un proceso de cancelación que es imposiblemente confuso para los prestatarios."

Algunos de los que intentan navegar por el proceso ya han fracasado.

A Thomas Jean-Mastej le cancelaron sus préstamos federales para estudios en la American InterContinental University -una escuela citada por la Comisión Federal de Comercio por tácticas de contratación engañosas- a través del programa de defensa del prestatario. En marzo, presentó una queja ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre sus préstamos privados.

Navient respondió enviándole el formulario de solicitud de baja por mala conducta escolar, que presentó a mediados de abril. El 10 de mayo recibió una notificación de denegación. Decía que Navient "considera cuidadosamente una variedad de factores para determinar si un préstamo privado debe ser dado de baja", pero no especificaba por qué su solicitud había sido rechazada.

Jean-Mastej dijo que esperaba que Navient "tuviera un poco de compasión", sobre todo porque, a lo largo de los años, ya ha devuelto a la empresa casi 17.000 dólares por un préstamo de algo menos de 7.000 dólares. Todavía debe casi 4.000 dólares.

Decenas de otras personas se encuentran en el limbo, a la espera de una respuesta. Thomas Carter se enteró del programa de Navient en un foro de Reddit. Siguiendo los pasos recomendados allí, presentó una queja ante la Oficina del Consumidor y recibió un formulario de solicitud de Navient. Lo envió hace tres semanas.

"Mis pensamientos fueron, ¿por qué es esto tan secreto?", dijo Carter, que estudió en el Instituto de Arte de York, en Pensilvania. "Había que pasar por todos estos aros para conseguir la solicitud".