Exigen publicación de informe de Mueller

Washington— Las diferencias respecto a cuánto de los hallazgos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia deberían hacerse públicos desataron una batalla este lunes en Washington, con los demócratas exigiendo una liberación completa y un abogado del Presidente Donald Trump diciendo que la información clave debe ser retenida.

El Procurador General William Barr publicó un resumen de cuatro páginas de los resultados de una investigación de 22 meses que detallaba la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, pero dijo que Mueller había llegado a la conclusión de que la campaña de Trump no conspiró con Moscú.

El reporte de Barr implica una victoria política para Trump de cara a su esfuerzo de reelección en el 2020, incluso cuando los demócratas prometieron seguir adelante con otras investigaciones sobre acuerdos comerciales y asuntos personales.

Mueller concluyó su investigación el viernes tras casi dos años y presentó sus conclusiones a Barr. El informe de Mueller no es concluyente con respecto a si Trump obstruyó las indagatorias de la justicia.

El fiscal especial informó hace tres semanas a los principales funcionarios del Departamento de Justicia que no llegaría a una conclusión sobre la cuestión de la obstrucción, algo inesperado, de acuerdo con un funcionario de la cartera.

Por su parte, Trump se dijo contento de que la pesquisa se hubiera terminado.

"Hay muchas personas que han hecho cosas muy malas, yo diría cosas traidoras contra nuestro país", agregó Trump sin mencionar a nadie por su nombre o citar acciones específicas.

Los demócratas pidieron que los hallazgos completos de la investigación de Mueller se presenten al Congreso y al público y se comprometieron a llamar a Barr a comparecer ante los legisladores para responder preguntas.

Mientras tanto, el Kremlin dijo el lunes que el presidente Vladimir Putin estaba listo para mejorar los lazos con Estados Unidos luego de la publicación del informe de Barr y llamó a Washington a reconocer formalmente que no hubo colusión entre Rusia y la campaña de Trump.

La semana pasada, el Mandatario estadounidense apoyó abiertamente la presentación pública del informe de la investigación, que había criticado repetidamente como una cacería de brujas.