Exigen a Biden fin del Título 42

Ciudad Juárez.— Más de cien organizaciones estadounidenses se unieron para pedirle a la administración de Joe Biden que comience inmediatamente a elaborar reglas para rescindir la política del Título 42, que enérgicamente defienda su decisión de acabar con ella y que tome todos los pasos disponibles para mitigar sus daños mientras permanece activa.

“Las expulsiones del Título 42 exacerban el caos en la frontera al obligar a las personas a intentar múltiples cruces fronterizos para buscar seguridad o reunirse con la familia, alimentando las redes de contrabando e inflando las estadísticas de cruce fronterizo, y pueden conducir a la separación familiar”, señala el documento enviado la tarde del miércoles a la administración estadounidense.

PUBLICIDAD

Las organizaciones, entre las que se encuentran HIAS, Human Rights First, Jesuit Refugee Service, Justicia for Our Neighbors El Paso, Amnistía Internacional, Catholic Legal Immigration Network (Clinic) y Save the Children, señalaron que el derecho a buscar asilo en Estados Unidos está en peligro.

“A pesar de las decisiones judiciales contradictorias, la Casa Blanca y las agencias federales mantienen una gran autoridad para defender este derecho fundamental. Elogiamos la decisión de abril de 2022 de levantar la orden del Título 42 y la acción inmediata tomada para apelar el fallo del 20 de mayo en Luisiana contra Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero no debe detenerse sólo con estas acciones. Las organizaciones de la sociedad civil escriben para instar a la acción inmediata para preservar la ley de asilo y refugiados en las fronteras de los Estados Unidos en la mayor medida posible, de conformidad con las decisiones judiciales actuales sobre el uso del Título 42”, externaron.

El Título 42 es una orden de salud pública, no una política migratoria, a través de la cual desde marzo de 2020 el Gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 1.9 millones de expulsiones bajo el argumento de que los migrantes representan un “grave peligro” para la propagación del Covid-19 entre su población.

Aunque el Gobierno de Biden pretendía terminar con su aplicación el 25 de mayo pasado, a petición de 24 estados, un juez de Luisiana decidió que la medida sanitaria debía continuar de manera temporal.

Por ello, las organizaciones exhortaron a la administración a “comenzar de inmediato la elaboración de normas para rescindir la orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; defender pública y orgullosamente sus planes para restaurar el acceso al asilo y oponerse enérgicamente a los esfuerzos legislativos para codificar o extender la orden del Título 42; y que haga todo lo que esté a su alcance para restaurar el acceso al asilo y mitigar los daños del Título 42 mientras permanezca en vigor”.

Las órdenes iniciales del Título 42 de los CDC se utilizaron para permitir las expulsiones masivas de migrantes que llegaban a las fronteras de los Estados Unidos sin una evaluación básica de asilo. Incluso en sus inicios, la política carecía de una justificación legítima de salud pública, pero se implementó, señalaron las organizaciones defensoras de la población en movilidad.

También destacaron que las expulsiones se dirigen “abrumadoramente a personas que buscan asilo que son negras, morenas, indígenas, en marcado contraste con el compromiso de la administración con la equidad racial”.

Los grupos de derechos humanos han documentado al menos 10 mil 250 casos de asesinato, secuestro, violación, tortura y otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México debido al Título 42, desde que Biden comenzó su administración.

“Miles de haitianos que buscan refugio en los Estados Unidos han sido expulsados a la escalada de violencia y la aguda inseguridad alimentaria en Haití bajo la política. Las expulsiones del Título 42 exacerban el caos en la frontera al obligar a las personas a intentar múltiples cruces fronterizos para buscar seguridad o reunirse con la familia, alimentando las redes de contrabando e inflando las estadísticas de cruce fronterizo, y pueden conducir a la separación familiar”, destacaron en el documento, que también enviaron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

“Cada día que continúan las expulsiones bajo el Título 42, las obligaciones internas y legales de refugiados de los Estados Unidos se ven más socavadas. La ley de los Estados Unidos exige que todas las personas que lleguen a nuestras fronteras y puertos tengan acceso pleno y justo para solicitar asilo. Estados Unidos también está legalmente obligado, según la ley federal y las obligaciones de los tratados internacionales, a nunca devolver a las personas a un país donde serán perseguidos debido a una característica que no pueden o no deben tener que cambiar o ser sometidos a tortura”, apuntaron.

Instaron a Biden a que use toda la autoridad disponible para cumplir con estas obligaciones, en la mayor medida permitida por las órdenes judiciales existentes, a fin de mejorar los daños causados por el Título 42 y garantizar el acceso al asilo.

Agregaron que los oficiales fronterizos deben hacer las preguntas básicas y antiguas sobre el miedo a regresar en un idioma que la persona hable con fluidez.

“Esperar que los refugiados que llegan, muchos de los cuales huyeron recientemente de la violencia y no hablan inglés, articulen de manera espontánea, alta y clara el temor de regresar al personal de la Patrulla Fronteriza significa que muchos que necesitan seguridad serán enviados de vuelta al peligro o la muerte”, denunciaron.