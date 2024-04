Exige Trump una parte de donaciones de campañas que usan su nombre

The New York Times | Posando con recortes de cartón del ex presidente Donald J. Trump y Melania Trump en un acto de campaña en Florida el año pasado

Nueva York.- La campaña presidencial del expresidente Donald J. Trump dijo en una carta a los vendedores republicanos que los candidatos pueden utilizar su nombre, imagen y semejanza en materiales de campaña sólo si envían al menos el 5 por ciento de las donaciones que reciben a la campaña del Sr. Trump. La medida impone un impuesto sobre el uso de la marca Trump para fines de campaña. Trump ha tratado de cerrar una importante brecha financiera entre él y el presidente Biden, su rival demócrata. La campaña de Biden y sus comités políticos declararon 192 millones de dólares en efectivo a finales de marzo, más del doble de los 93 millones de Trump y el Partido Republicano. Danielle Alvarez, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado que "es importante proteger a los pequeños donantes de dólares de los estafadores que utilizan el nombre y la imagen del presidente." En una carta firmada esta semana por Susie Wiles y Chris LaCivita, que se identificaron como co-directores de campaña, la campaña también dijo que estaba reforzando el control de los materiales de campaña que utilizan el nombre del señor Trump, prohibiendo el lenguaje estridente que se ha vuelto común en los llamamientos a los donantes como "El presidente Trump te necesita" o "Si apoyas al presidente Trump, contribuirás ahora." La carta decía que las directrices de mensajería formaban parte de un esfuerzo por "tratar a nuestros donantes con el máximo respeto". Después de que Trump compareciera ante el tribunal el lunes, la campaña envió un mensaje de recaudación de fondos en el que afirmaba falsamente en mayúsculas que Trump "acababa de salir furioso del tribunal de Biden". En realidad, Trump no había abandonado el tribunal de Manhattan. La carta añadía que la campaña castigaría a los proveedores de campaña si los candidatos con los que trabajaban no cumplían las nuevas normas. "Las violaciones repetidas darán lugar a la suspensión de las relaciones comerciales" con la campaña de Trump y el partido nacional, decía la carta. La campaña también animó a los candidatos y comités republicanos a repartirse más del 5 por ciento mínimo por las donaciones recibidas. "Cualquier reparto que sea superior al 5 por ciento será visto favorablemente por el R.N.C. y la campaña del presidente Trump, y se informará rutinariamente a los más altos niveles de liderazgo dentro de ambas organizaciones", decía la carta, que fue reportada anteriormente por Politico. Durante años, Trump se ha enfrentado a candidatos e instituciones republicanas que han solicitado donaciones utilizando su imagen sin su aprobación. Semanas después de dejar el cargo, cuando muchos en el establishment republicano buscaban distanciarse del ex presidente tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, Trump envió cartas de cese y desistimiento al partido pidiéndole que dejara de usar su nombre y su imagen. Muchos republicanos le ignoraron y siguieron aprovechándose de su imagen. Pero el Sr. Trump ha vuelto a ascender en el Partido Republicano, y el expresidente ejerce un control casi total sobre las instituciones del partido, como el Comité Nacional Republicano, que ahora dirige una aliada cercana y nuera del Sr. Trump. También ha gastado -en medio de un juicio penal por delito grave y una montaña de otros problemas legales a los que se enfrenta- más de 100 millones de dólares en facturas legales desde que dejó el cargo en 2021, y el Sr. Trump tiene un acuerdo con el Partido Republicano que canaliza una parte de las donaciones políticas para pagar sus facturas legales antes de que cualquier dinero vaya al propio partido. Y el anuncio es sólo el último esfuerzo del Sr. Trump para potenciar su marca personal. Pocos días después de que se le ordenara pagar unos 450 millones de dólares en un caso de fraude civil en Nueva York, el Sr. Trump apareció en una convención de calzado para promocionar unas zapatillas deportivas de 400 dólares de la marca Trump para las que había licenciado su nombre a otra empresa.