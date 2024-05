Exige transparencia en investigación familia de piloto abatido por policías

MIAMI — Los familiares de un piloto negro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años, abatido a tiros la semana pasada por policías en su apartamento fuera de la base en Florida, participarán con el abogado de derechos civiles Ben Crump en una conferencia de prensa el jueves donde pedirán transparencia en la investigación.

Crump dijo en un comunicado publicado el miércoles que policías del condado de Okaloosa que respondieron a una llamada de alteración del orden público en el complejo de apartamentos de Fort Walton Beach irrumpieron en la unidad equivocada y mataron a tiros al piloto militar de alto rango Roger Fortson cuando vieron que portaba un arma de fuego. Fortson estaba en casa y en una llamada de Facetime con una amiga cuando los policías llegaron hasta su puerta, dijo Crump.

Fortson trabajaba en el Ala de Operaciones Especiales en Hurlburt Field.

De acuerdo con Crump, la mujer, a quien el abogado no identificó, dijo que Fortson escuchó que llamaban a la puerta. Preguntó quién era, pero no respondieron. Pocos minutos después, Fortson escuchó golpes más fuertes pero no vio a nadie cuando se asomó por la mirilla, señaló Crump, citando el relato de la mujer.

Ésta dijo que Fortson estaba preocupado y fue por su pistola, para la cual tenía autorización, de acuerdo con Crump.

Cuando Fortson regresaba a su sala, los policías irrumpieron por la puerta, vieron que Fortson estaba armado y le dispararon seis veces, según la declaración de Crump. La mujer dijo que Fortson estaba en el suelo, diciendo, “no puedo respirar” tras recibir los disparos, señaló Crump.

Fortson murió en el hospital, dijeron las autoridades. El policía que participó en el tiroteo fue dado de baja administrativa mientras se realiza la investigación.

La mujer dijo que Fortson no hacía ningún escándalo durante la llamada de Facetime y piensa que los policías pudieron haber llegado al apartamento equivocado, se indica en el comunicado de Crump.

“Las circunstancias que rodean la muerte de Roger generan serias preguntas que exigen respuestas inmediatas por parte de las autoridades, especialmente considerando la alarmante declaración de la testigo de que la policía entró en el apartamento equivocado”, dijo Crump.

“Pedimos transparencia en la investigación de la muerte de Roger y la presentación inmediata a la familia del video de las cámaras corporales”, señaló Crump. “Su familia y el público merecen saber lo que ocurrió en los momentos previos a la tragedia”.