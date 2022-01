Exhiben fallas del Pentágono al desestimar reclamos de víctimas civiles

Nueva York.- El informe que llamó la atención del Ejército de los Estados Unidos en abril de 2017 transmitió noticias devastadoras de Irak: más de 30 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron cuando un avión de la coalición liderada por Estados Unidos, que luchaba contra el Estado Islámico en Mosul, impactó un barrio conocido como Siha.

Una célula de víctimas civiles del Ejército estadounidense, que estaba encargada de evaluar los informes de civiles muertos o heridos en operaciones de la coalición, se enteró del reclamo en una publicación de Facebook publicada el 11 de abril por el medio de comunicación iraquí Spring Media Center.

El Pentágono comenzó una investigación, pero solo una semana después, sus oficiales de evaluación no pudieron confirmar si los aviones de la coalición habían apuntado a ese lugar, y desestimaron el reclamo, diciendo que Siha no se encontraba entre los "distritos conocidos de West Mosul". No habría más revisión.

Los reporteros de The New York Times pudieron localizar el vecindario del oeste de Mosul usando solo Google Maps. El nombre apareció ligeramente diferente, como "Sihah" en lugar de "Siha", una variación ortográfica que es común cuando las palabras árabes se escriben en inglés.

Además, una simple búsqueda en Google reveló varias noticias publicadas antes de abril de 2017, verificando la existencia de Siha y su ubicación aproximada.

Un análisis de documentos confidenciales del Pentágono, realizado por la unidad de Investigaciones Visuales del New York Times, encontró que una serie de acusaciones de víctimas civiles habían sido descartadas como "no creíbles" en base a revisiones defectuosas de evidencia, descuidos que los reporteros del New York Times pudieron detectar utilizando recursos ampliamente disponibles para el público. Eso incluía sitios web como Google Maps y Wikimapia, una plataforma de mapeo colaborativa. Por lo general, los asesores militares de Estados Unidos tienen acceso a recursos mucho más sólidos, como registros de ataques y videos de ataques aéreos.

"Les diré lo que es: eso es negligencia", dijo Marc Garlasco, un exanalista de inteligencia del Pentágono. “Eso es simple y llanamente. Es el nivel más básico de investigación que deberían estar haciendo, y no hacerlo es completamente negligente”.

Si bien el Pentágono revisa todas las acusaciones de víctimas civiles, las entrevistas con expertos y personal militar actual y anterior revelaron problemas sistémicos, incluida la falta de capacitación, registros de ataques aéreos inexactos y un equipo de evaluación rotativo y con exceso de trabajo, generalmente de solo unas pocas personas.

Hubo inconsistencias significativas en la calidad de las evaluaciones, lo que apunta a un proceso cuyo éxito se basó más en las habilidades y el compromiso de los oficiales individuales que en estándares y métodos cohesivos.