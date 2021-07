Excluye Pelosi a partidarios de Trump en investigación sobre 6 de enero

Washington— Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, excluyó este miércoles a dos de los defensores republicanos más vociferantes del ex presidente Donald J. Trump, quienes no podrán unirse a un selecto comité para investigar el motín que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, al decir que su conducta sugiere que no son confiables para que participen en eso.

En una inusual medida, Pelosi anunció que rechazó a los representantes Jim Banks de Indiana y Jim Jordan de Ohio, ya que ambos amplificaron las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral, y se unieron a los esfuerzos que hizo su partido para cuestionar la victoria del presidente Biden el 6 de enero y se han opuesto a la iniciativa para investigar el ataque al Capitolio de los simpatizantes de Trump.

Ella estuvo de acuerdo con los otros tres republicanos que fueron seleccionados para el panel.

Pelosi dijo que no podía permitir que ese par de representantes tomara parte en la indagatoria, en base a sus acciones respecto al motín y los comentarios que han hecho para socavar la investigación.

La decisión de Pelosi generó una respuesta iracunda del representante Kevin McCarthy de California, líder de la minoría, quien anunció que los republicanos iban a boicotear el panel.

Agregó que la intervención de Pelosi es una confirmación de que la investigación es nada más que un ejercicio político para afectar al Partido Republicano.