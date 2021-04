Exasesores de Trump forman nuevo grupo político con 20 millones de presupuesto inicial

Washington.- Un nuevo grupo bien financiado integrado por exasesores de alto rango del expresidente Donald Trump fue lanzado este martes con el objetivo de fusionar permanentemente la agenda de “America First” del ex mandatario con el Partido Republicano, publicó CNN.

La nueva organización no lucrativa es llamada el Instituto de Política Primero Estados Unidos y cuenta con 35 ex asesores de Trump, incluyendo a los secretarios del gabinete, asesores de alta jerarquía de seguridad nacional y miembros del consejo de asesores evangélicos del ex presidente.

Ivanka, la hija de Trump, y su esposo Jared Kushner, quienes sirvieron como asesores de política de la Casa Blanca, también están involucrados en el proyecto como asesores informales, de acuerdo a dos personas que están enteradas de ese acuerdo.

Este martes, Trump dio a conocer a través de un comunicado que los miembros del grupo “tienen todo mi apoyo ya que van a trabajar no sólo para preservar los logros históricos de mi administración, sino también van a impulsar la agenda de Primero Estados Unidos en el futuro” y que pretende trabajar con ellos en ese proyecto.

Hasta ahora, es la entidad externa más grande que se ha formado después de la Era Trump, con un presupuesto inicial de 20 millones de dólares y tiene planes de duplicar esa cifra antes de las elecciones de medio término del 2022.

De acuerdo a su sitio en la web, que publicó un mensaje en vivo este martes, el Instituto de Políticas Primero Estados Unidos enfocará sus esfuerzos para “promover la libertad, la libre empresa, la grandeza nacional, superioridad militar de Estados Unidos, participación de la política exterior en los intereses estadounidenses y la primacía de los trabajadores estadounidenses, sus familias y las comunidades en todo lo que hagamos”.