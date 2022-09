Exasesor de Trump se entrega a las autoridades de Nueva York

Nueva York.- Stephen K. Bannon, quien alguna vez se desempeñó como principal asesor del expresidente Donald J. Trump, se entregó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan este jueves y se espera que enfrente cargos más tarde este mismo día.

Se desconocen los cargos precisos contra Bannon. Pero se espera que estén relacionados con su trabajo con We Build the Wall Inc., una operación de recaudación de fondos establecida para ayudar a cumplir la promesa de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

PUBLICIDAD

Bannon entró en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en Hogan Street alrededor de las 9:10 a.m. Bannon llegó en una camioneta negra, vestía una chaqueta negra y sonreía mientras estrechaba la mano de un hombre con una placa dorada que lo estaba esperando. Luego, Bannon levantó la mano izquierda y señaló a los numerosos reporteros y fotógrafos reunidos allí.

Danielle Filson, portavoz de Alvin L. Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, se negó a comentar sobre la acusación. En la investigación también participaron abogados de la oficina del fiscal general de Nueva York. Una portavoz de esa oficina, Delaney Kempner, también se negó a comentar. Se programó una conferencia de prensa para la 1 p.m. este jueves.

Bannon, de 68 años, ha sido acusado anteriormente. En 2020, los fiscales federales lo acusaron a él y a otros tres hombres de aceptar donaciones del proyecto del muro fronterizo financiado con fondos colectivos para pagar gastos personales.

El grupo dijo que planeaba usar los fondos para construir partes de una barrera que divide a Estados Unidos y México. Activistas conservadores, incluido el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., asistieron a un evento del grupo, que finalmente recaudó 25 millones de dólares en donaciones.

Bannon usó 1 millón de dólares de eso para gastos personales, según los fiscales. Pero Trump perdonó a Bannon en enero de 2021, lo que impidió que las autoridades federales lo llevaran a juicio.

En una declaración esta semana, Bannon calificó los cargos estatales de “falsos” y agregó: “Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal”.