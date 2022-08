Evaluarán riesgos de seguridad de documentos extraídos de Mar-a-Lago

Washington.— Oficiales de inteligencia de Estados Unidos realizarán una revisión para evaluar los posibles riesgos a la seguridad nacional sobre el manejo que hizo el ex presidente Donald J. Trump de los documentos clasificados después que el FBI retiró las cajas que contenían material sensitivo de Mar-a-Lago, de acuerdo a una carta enviada a los legisladores.

En la carta, Avril D. Haines, directora de inteligencia nacional, informó a los legisladores de alto rango de los Comités de Inteligencia y Supervisión de la Cámara que su oficina dirigiría la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre “el riesgo potencial a la seguridad nacional que pudiera resultar de esa divulgación” de los documentos que Trump se llevó con él a su club y residencia privada en Palm Beach, Florida.

En la carta, que fue obtenida por The New York Times, Haines dijo que su oficina colaboraría con el Departamento de Justicia para asegurarse que la evaluación no interfiera con la investigación penal que está realizando el Departamento en relación con los documentos.

La revisión determinará qué fuentes de inteligencia o sistemas podrían ser identificados a través de los documentos y pudieran estar comprometidos si cayeran en las manos erróneas.

La carta de Haines, fechada el viernes, ocurrió después que los líderes de los Comités de Inteligencia y Supervisión le solicitaron el 13 de agosto que realizara “una revisión inmediata y una evaluación del daño” después del cateo que realizó el FBI en Mar-a-Lago, durante del cual agentes federales recuperaron 11 series de documentos clasificados.

El viernes, el Departamento de Justicia dio a conocer una versión editada del documento legal utilizado para obtener la orden de cateo para Mar-a-Lago.

Ese documento incluyó la revelación de que Trump retuvo material altamente clasificado después de concluir su mandato, incluyendo documentos relacionados con el uso de “recursos humanos clandestinos” en la recolección de inteligencia.