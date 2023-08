Evalúa Florida daños por 'Idalia'; azota ahora a las Carolinas

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Miami, Estados Unidos.- Florida comenzó este jueves a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso del huracán "Idalia", que fue degradado a tormenta y avanzó ahora por la costa del sudeste de Estados Unidos. "Idalia" tocó tierra en Florida el miércoles tras iniciar su trayectoria el lunes en Cuba y ahora azota a los estados de Carolina del Norte y del Sur con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras, donde los residentes ya sufren cortes de luz. PUBLICIDAD En Florida, Georgia y Carolina del Sur, más de 310 mil hogares estaban sin electricidad en la mañana del jueves, según el portal especializado PowerOutage.us. Las autoridades no han informado de víctimas, pero el Gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió que "esto puede cambiar" dada la magnitud de la tormenta. Los funcionarios estatales indicaron que los equipos de rescate están operativos, pero admitieron que pueden demorar en llegar a zonas que bloqueadas por la caída de árboles o por las inundaciones. La patrulla de caminos estatal de Florida dijo que dos personas murieron en accidentes separados relacionados con el mal tiempo antes de la llegada de "Idalia". En Georgia, un hombre falleció en Valdosta tras caerle un árbol encima cuando trataba de retirar otro de una carretera, explicó la jefa de Policía del condado de Lowndes, Ashley Paulk. Después de azotar Florida, "Idalia" giró hacia el este, inundando muchas de las playas de Carolina del Sur y dejando algunas en el estado y Carolina del Norte sin electricidad antes de regresar al Océano Atlántico. En Carolina del Sur, la tormenta, junto con las mareas ya muy altas, hizo que el agua de mar fluyera sobre las dunas de arena en casi todos los pueblos costeros, aunque en la mayoría de los lugares el agua solo llegaba hasta los tobillos. "Idalia" también provocó tornados de corta duración. Uno volcó un automóvil en los suburbios de Goose Creek, Carolina del Sur, causando heridas leves, dijeron las autoridades. No se reportaron daños importantes. PUBLICIDAD