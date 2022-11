Evalúa DeSantis fallas de los republicanos

Miami.— El gobernador Ron DeSantis de Florida hizo este martes una evaluación directa de las fallas de los republicanos en las elecciones de medio término, atacando no tan sutilmente al ex presidente Donald J. Trump no mucho antes de que Trump anuncie su tercera postulación a la Casa Blanca.

“Hubo mucha, pero mucha decepción”, dijo DeSantis a los reporteros en un evento que se efectuó en Fort Walton Beach cuando le preguntaron acerca del anuncio que dará Trump este martes por la noche.

“La realidad es que fue un desempeño altamente decepcionante, especialmente tomando en cuenta que las políticas de Biden son muy impopulares”.

El gobernador no mencionó al ex presidente. Sin embargo, pareció deleitarse al contrastar el pésimo desempeño de la semana pasada por muchos de los candidatos apoyados por Trump con su propia victoria en la reelección y éxitos de otros republicanos en Georgia, Ohio y Texas.

“A algunos otros”, dijo, sin mencionar nombres ni vincularlos con Trump, "no les fue muy bien. Esos votantes independientes no están votando por nuestros candidatos, aun cuando estamos viendo las fallas de Biden y de la Casa Blanca, eso es un problema”.

Poco antes del anuncio que hará Trump en su resort Mar-a-Lago este martes por la noche, DeSantis, quien tal vez sea el contendiente más prominente para el 2024 no nombrado por Trump, va a pronunciar un discurso en una cena privada para gobernadores y donadores republicanos convocados por la Asociación de Gobernadores Republicanos en Orlando.

Al ser presionado para que comentara acerca de las intenciones del ex presidente, DeSantis mejor habló acerca de sus logros.

“Al final de cuentas, yo sólo le pediría a la gente que revisen los resultados del martes pasado”, dijo antes de recibir un aplauso.

Su margen ganador de 19 puntos porcentuales eclipsó a cualquiera de sus predecesores republicanos.