Evacúan a miles cerca del lago Tahoe tras incendios

Un incendio forestal que había arrasado áreas remotas en Sierra Nevada durante dos semanas llegó a la cima de una cresta este lunes y comenzó a descender hacia los principales centros de población a lo largo del lago Tahoe. A medida que el incendio de Caldor se intensificó en medio de condiciones secas y ventosas, se ordenó la evacuación de miles de personas a lo largo de las costas sur y oeste del lago. Equipos de bomberos se apresuraron para apagar los incendios a solo kilómetros de South Lake Tahoe, California. Los turistas normalmente pululan por el lago en la frontera entre California y Nevada en los meses de verano para pasear en bote, pescar, hacer caminatas, comer y beber. Pero al atardecer del lunes, la comunidad parecía haberse detenido. En las calles que estaban obstruidas solo unas horas antes, las tiendas y negocios estaban desiertos. Las carreteras estaban vacías excepto por los camiones de bomberos y los reporteros de televisión que documentaban la inquietante calma. La zona de evacuación obligatoria se extiende desde Tahoma, California, en la orilla occidental del lago, hasta la frontera de Nevada.