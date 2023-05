EU busca salvar sus programas contra Covid ante techo de la deuda

The New York Times | No se sabe cuáles fondos deben ser regresados como parte del acuerdo

Nueva York.- La Casa Blanca está tratando de preservar el financiamiento para componentes clave de la respuesta federal contra el coronavirus en las negociaciones sobre el límite de la deuda con los republicanos de la Cámara, de acuerdo a funcionarios de alto rango de la administración Biden que están enterados de las pláticas. Funcionarios de la administración están tratando de proteger 5 billones de dólares en financiamiento para un programa para desarrollar la siguiente generación de vacunas y tratamientos contra el coronavirus. También están buscando preservar más de 1 billón de dólares de financiamiento para una iniciativa que ofrece vacunas gratuitas del coronavirus a los estadounidenses que no tienen seguro médico, de acuerdo a los funcionarios. Los fondos que la administración está utilizando para los dos programas ya fueron aprobados por el Congreso, aunque actualmente están en peligro debido a que los republicanos están buscando que la administración Biden realice recortes al gasto como una condición para incrementar el techo de la deuda del país. Como un componente del acuerdo sobre el límite de la deuda, los republicanos de la Cámara desean reclamar decenas de billones de dólares de fondos que no fueron gastados derivados de la legislación de ayuda para el Covid-19. No se sabe cuáles fondos deben ser regresados como parte del acuerdo, aunque los negociadores congresistas han llegado a cierto acuerdo sobre el tema. El presidente Biden dijo en este mes que rescindir los fondos no gastados para el coronavirus estaba "sobre la mesa". Algunos funcionarios de la Casa Blanca consideran el programa de desarrollo de las vacunas, llamado Proyecto NextGen, como la medida más importante contra el Covid para proteger las negociaciones sobre el techo de la deuda. Es parecido a un programa de desarrollo de vacunas de la administración Trump, conocido como Operación Warp Speed, que elaboró una serie de vacunas efectivas para los estadounidenses en tiempo récord.